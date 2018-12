Gouden wissel Shaqiri brengt Liverpool terug aan kop

Liverpool heeft de koppositie in de Premier League heroverd op Manchester City.

De roodhemden boekten zondagavond een 3-1 overwinning op Manchester United, de nummer zes van de ranglijst, en hebben één punt meer dan the Citizens. Xherdan Shaqiri kroonde zich met twee doelpunten tot de man van de wedstrijd op Anfield.

Manchester United leek binnen vier minuten op voorsprong te komen, maar een treffer van Romelu Lukaku werd vanwege buitenspel afgekeurd. Het tempo in de beginfase was moordend en ook Liverpool toonde dreiging; zo moest David de Gea na zes minuten redden op een schot van Roberto Firmino. Later mikte Fabinho naast en haalde Ashley Young een bal van de lijn, alvorens Sadio Mané de score opende. De aanvaller controleerde het leer na een uitstekende pass van Fabinho met de borst en werkte voorbij De Gea: 1-0.



Dejan Lovren kreeg hierna een kans op de 2-0, maar het was Manchester United dat na ruim een half uur spelen het net wist te vinden. Alisson liet een voorzet van Lukaku los en daar kon Jesse Lingard van profiteren: 1-1. De gelijkmaker liet zijn sporen na bij Liverpool, want in het laatste kwartier was de wedstrijd veel meer in balans dan in het eerste half uur. José Mourinho voerde in de rust één wissel door: Marouane Fellaini verving de geblesseerde Diogo Dalot.



De eerste grote kans in de tweede helft was voor Liverpool: na een mooie dribbel punterde Firmino de bal naar het doel, maar De Gea redde uitstekend. The Reds bleven de bovenliggende partij, maar kregen niet veel kansen meer en daarom greep Jürgen Klopp na 71 minuten in. Hij liet Shaqiri invallen voor Naby Keïta. Het bleek een gouden wissel: Shaqiri kon uithalen na een van richting veranderde voorzet van Sané en trapte hoog binnen. Toen stond hij pas drie minuten op het veld.



Daar bleef het niet bij, want de Zwitser tekende na 81 minuten voor de 3-1 op Anfield. Hij ging een combinatie aan met Firmino en plaatste de bal op fraaie wijze in de hoek. Manchester United, waarbij Anthony Martial kort voor de 3-1 was ingevallen om wat af te dwingen, was definitief geklopt en heeft nu al meer doelpunten in de Premier League geïncasseerd dan in het gehele vorige seizoen: 29 om 28. Het is overigens voor het eerst sinds maart 2011 dat Liverpool in een Premier League-thuiswedstrijd drie keer heeft gescoord tegen Manchester United.