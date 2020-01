'Gosens staat voor fraaie miljoenentransfer naar Londen'

Robin Gosens staat in de belangstelling van Chelsea, zo berichten meerdere Engelse media.

Scouts van the Blues zouden maandagmiddag op de tribune hebben gezeten voor de linksback van Atalanta bij de wedstrijd tegen (5-0 winst). Gosens was in dat -duel goed voor een doelpunt en assist.

Manager Frank Lampard is niet tevreden over de invulling van de linksbackpositie bij en heeft de clubleiding naar verluidt verzocht om op zoek te gaan naar versterkingen. Marcos Alonso geldt als Lampards favoriete optie voor de positie, maar de Spanjaard is al sinds begin november afwezig door een blessure.

De laatste maanden speelt Emerson meestal, maar de Braziliaan heeft Lampard niet kunnen overtuigen.

Nu Chelsea door het opheffen van de transferban weer spelers mag kopen, wordt volop gezocht naar een nieuwe back. Ben Chilwell van zou de droomkandidaat van de Londenaren zijn, maar de Engelsman heeft naar verluidt een prijskaartje van 82 miljoen euro.

Gosens is naar verwachting een stuk goedkoper en kan bovendien ook op het middenveld uit de voeten.

Gosens is bezig aan een droomseizoen met Atalanta. De 25-jarige Duitser kan met zes goals en vier assists in twintig competitieduels uitstekende statistieken overleggen en bereikte met zijn Italiaanse werkgever de volgende ronde van de .

In 2016 pikte Atalanta de linksback op bij , waar hij twee seizoenen speelde. Eerder stond hij onder contract bij , dat hem twee seizoenen uitleende aan .