Gonzalo Higuaín komt door roots in aanmerking voor bijzondere LaLiga-rentree

Gonzalo Higuaín speelde in het verleden zes jaar voor Real Madrid en de kans is aanwezig dat de spits volgend seizoen opnieuw in LaLiga actief is.

Marca meldt namelijk dat de 32-jarige aanvaller in beeld is bij Athletic Club.

Higuaín ligt aankomende zomer nog maar een jaar vast bij , waardoor hij waarschijnlijk voor een relatief bescheiden bedrag op te pikken is.

Los Leones werken enkel met spelers met Baskische roots en de Argentijns international lijkt daarom in eerste instantie een opvallende keuze.

Meer teams

Higuaín is echter de achterkleinzoon van een Bask die naar Zuid-Amerika emigreerde, waardoor hij op de radar van Athletic Club is verschenen.

De huidige nummer tien van LaLiga is al langer op de hoogte van Higuaíns familiegeschiedenis en zou zijn situatie in de afgelopen jaren daarom in de gaten gehouden hebben.

Lees beneden verder

De aanvaller beschikt naast de Argentijnse overigens ook over de Franse nationaliteit. Higuaín werd in Brest geboren in de tijd dat zijn vader Jorge daar actief was als voetballer.

Athletic Club heeft een jaar of twintig geleden een delegatie naar Zuid-Amerika gestuurd om de Baskische 'diaspora' aldaar in kaart te brengen. Of Higuaín openstaat voor een dienstverband in Bilbao blijft overigens vooralsnog onduidelijk.

Vader Jorge liet in het verleden al weleens op te tekenen zich bewust te zijn van zijn roots: "Mijn vader vertelde mij altijd dat hij van zijn grootvader had gehoord dat Basken niet Spaans en niet Frans zijn, alleen Baskisch."