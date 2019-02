Golovin en Fàbregas schitteren voor AS Monaco – de Ligue 1 Performance Index

Leonardo Jardim's ploeg won hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen na een sterke prestatie, terwijl Lille OSC het team van het weekend was.

Kan AS Monaco's 2-1 zege op Toulouse eindelijk het keerpunt zijn geweest in het seizoen waar de ploeg uit het prinsdom naar zocht?

Zeker, de manier waarop de ploeg van Leonardo Jardim de wedstrijd speelde was bemoedigend, waar de thuisploeg met de zege aan de haal ging - hun eerste thuiszege van het seizoen in de Ligue 1 - dankzij de doelpunten van Aleksandr Golovin en Cesc Fàbregas.

Inderdaad, met de zekere manier waarop ze speelden heeft Monaco twee spelers in de Top 5 van de Opta Performance Index van deze week staan, die meet hoe goed elke speler in de divisie wekelijks speelt, op basis van een score op de schaal tot 100.

Golovin werd ingezet op het middenveld, waar hij een stijlvolle prestatie neerzette, wat wordt weerspiegeld in zijn score van 97,7 - comfortabel de beste in de hele competitie.





Wie hem vergezelt in de Top 5 is teamgenoot Fàbregas. De Spanjaard, die in januari werd overgenomen van Chelsea, bepaalde het tempo voor Monaco en leverde de stabiele invloed die ze nodig hadden op het midden van het veld. En meer dan dat: hij maakte hun kostbare winnende doelpunt wat zo veel heeft gedaan om de toenemende druk op het team te verlichten.

Het is duidelijk dat, gekeken naar de ranglijst, Lille de prestatie van het weekend neerzette toen ze op vrijdag een 4-0 zege op OGC Nice boekte. De ploeg van Christophe Galtier heeft de naam gesmeed dat het een verwoestende tegenaanvallende ploeg is en een vroeg doelpunt van Rafael Leão in het weekend hielp hen om hun kwaliteiten in dit opzicht te benadrukken omdat het betekende dat hun tegenstander zich niet eenvoudig kon veroorloven om te verdedigen.

Terwijl Leão met een indrukwekkende score van 89,4 de vijfde plaats op de ranglijst innam, werd hij afgetroefd door twee ploeggenoten.

Nicolas Pépé eindigde als tweede deze week na wederom een uitmuntende wedstrijd. Lille was blij dat ze hun sterspeler in januari konden behouden, maar de belangstelling van de grootste clubs in Europa zal zeker alleen maar toenemen als hij het niveau behoudt dat op vrijdag te zien was.

Hij maakte niet alleen een briljant doelpunt in de eerste helft, hij was in de tweede helft ook de aangever bij het doelpunt van Jonathan Bamba, die uitstekende ondersteuning verschafte op de andere vleugel en eindigde met de op twee na beste Performance Index-score van het weekend als resultaat.





Het benadrukken van de opties die Lille heeft in zijn aanval is Loïc Rémy die ook een Top 10-positie claimt. De voormalige speler van Chelsea kwam als wisselspeler in het veld en maakte in blessuretijd het vierde doelpunt.

Hij was echter niet de enige wisselspeler die goed scoorde. Zowel Suk Hyun-Jun en Clinton N'Jié haalden de Top 10 nadat ze het net vonden toen ze vanaf de bank kwamen. Beide spelers waren trefzeker in de 2-1 zege van Reims op Olympique Marseille.

In de belangrijke degradatiewedstrijd tussen Angers en Dijon maakte een doelpunt van Stéphane Bahoken het verschil. De fysiek sterke aanvaller maakte het de verdediging van de tegenstander lastig, waar zijn treffer in de eerste helft de zege voor Angers opleverde.

Ten slotte is het alleen Olympique Lyonnais dat erkend wordt in deze ranglijst nadat zij het eerste team waren dat Paris Saint-Germain versloeg in de Ligue 1 dit seizoen. Ze stapten met een 2-1 zege van het veld af in het Groupama Stadium.

Voormalig Celtic-spits Moussa Dembélé was de man die uitblonk voor L'OL , door voor rust voor de gelijkmaker aan te tekenen en in de tweede helft de winnende strafschop verdiende. Hij versloeg net ploeggenoot Anthony Lopes, die een reeks schitterende reddingen maakte om de koploper van Frankrijk op slechts één treffer te houden.

Deze week zal PSG zich opmaken voor een Champions League-ontmoeting met Manchester United en wacht in het weekend eerst nog Girondins de Bordeaux, terwijl nummer twee Lille op bezoek gaat bij Guingamp en Lyon ernaar zal streven hun momentum te behouden door te winnen in Nice.