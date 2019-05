'Golden Boy' De Ligt schudt De Jong van zich af en wint Gouden Schoen

Matthijs de Ligt is de winnaar van het Gouden Schoen-klassement van De Telegraaf.

Op de laatste speeldag van de heeft de negentienjarige aanvoerder van de koppositie overgenomen van -spits Luuk de Jong. De Ligt is de jongste Voetballer van het Jaar ooit. In september krijgt hij de Gouden Schoen uitgereikt. "Ik ben echt heel blij met deze prijs", aldus De Ligt.



De Ligt won eerder dit seizoen al de Golden Boy Award, de prijs voor het grootste talent van Europa. Vorig seizoen won hij ook al de Bronzen Schoen en kreeg hij de Johan Cruijff Prijs, de award voor het grootste talent op de Nederlandse velden. Dit seizoen moest hij De Jong lang voor zich dulden in het Gouden Schoen-klassement, maar op de laatste speeldag nam de Ajacied de koppositie over. Na 33 speelronden stond de PSV-aanvaller nog een half punt voor op De Ligt.



In de kampioenswedstrijd van Ajax tegen kreeg De Ligt door een opmerking van trainer Erik ten Hag door dat hij nog ergens anders om speelde. "Hij zei dat Dusan Tadic op zijn tweede treffer moest jagen, omdat Luuk nog niet had gescoord en hij medetopscorer kon worden", aldus De Ligt. "Ik dacht: niet gescoord? Hé, dan wordt het voor Luuk vast geen 7 of 8. Laat ik er nog eens tegenaan gaan."



"Ik wist dat ik in de race was, maar ik heb lang op de tweede plek gestaan. Als je die Gouden Schoen dan in de laatste wedstrijd alsnog pakt, is dat fijn. Mijn vader en mijn vriendin hoorden het als eersten", vervolgt De Ligt, die in september samen met Frenkie de Jong op het podium zal staan. "Het is heel bijzonder dat hij na mij de Johan Cruijff Prijs wint en erg verdiend ook. Dat hij nog in de categorie 'talent' valt en nu een transfer naar maakt, zegt wel hoe goed hij is."



De Ligt kan terugkijken op een uitstekend seizoen, waarin hij met Ajax de landstitel en TOTO won. In de halve finale van de werd de ploeg van Erik ten Hag uitgeschakeld door . "Met de Gouden Schoen heb ik mijn triple alsnog. Een iets andere triple, maar ik ben er heel blij mee", reageert De Ligt.



Het is niet vaak voorgekomen dat de winnaar van de Gouden Schoen het volgende seizoen nog in de Eredivisie speelde. "Voor de beste speler van de Eredivisie zal er altijd belangstelling komen", aldus De Ligt, die ook klaar lijkt om een transfer te maken. "Op elk niveau kun je iets leren. Of het nu de Eredivisie of de Champions League is. Maar in de Champions League word je meer uitgedaagd. Dat zijn de wedstrijden die je wilt spelen, dus je zoekt altijd naar de juiste stap."