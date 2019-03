Gözübüyuk over 'mindfuck': "Dan ga je denken: zag ik het nou verkeerd?"

De videoscheidsrechter (VAR) deed dit seizoen zijn intrede in de Eredivisie.

Ondanks dat er dit seizoen geregeld kritiek is geweest op het functioneren van de VAR, is Serdar Gözübüyük blij met de invoering ervan. De 33-jarige scheidsrechter geeft aan tafel bij Studio Voetbal aan dat de inmenging van de videoscheidsrechter wel voor een soort mindfuck kan zorgen.

"Elke keer dat je naar de zijkant gaat om iets terug te kijken, gaat er van alles door je heen. En dan ga je denken: zag ik het nou verkeerd?", zegt Gözübüyük. Hij haalt een interview van Björn Kuipers met De Telegraaf aan, waarin de leidsman ervoor pleitte dat de VAR alleen moet optreden bij duidelijke fouten. "We moeten de lat hoger leggen en niet voor alles op het knopje drukken. We moeten een wedstrijd een wedstrijd laten worden en niet gaan checken of we iets missen. Daar ben ik het mee eens en dat hebben we dit weekeinde gezien."



"Je hebt tijdens -wedstrijden gezien hoe goed het kan gaan. Het WK vind ik het beste voorbeeld, waarvan ik zeg: klasse, zo moet het", zo gaat Gözübüyük verder. De leidsman was in zijn jeugd een getalenteerde doelman en combineerde dat met het fluiten. "Ik heb het altijd gecombineerd. Leiding geven zat bij ons in de familie. Ik speelde in de jeugd bij dezelfde club als de zoon van Willem van Hanegem en daar moesten we ook jeugdwedstrijden fluiten."



"Toen Van Hanegem zei dat ik het goed deed, triggerde dat mij om ermee door te gaan. Ik praat veel met Van Hanegem over voetbal en hij is iemand waar ik heel veel van kan leren. Om het spelletje te snappen", stelt de scheidsrechter. In 2012 werd Gözübüyük als jongste Nederlandse scheidsrechter ooit gepromoveerd naar de internationale lijst van de FIFA. In de afgelopen jaren floot hij geregeld in de , terwijl hij in 2015 de finale van de Youth League onder zijn leiding had.



"Ik ben heel realistisch en ik ga hier niet roepen: dat ga ik halen en dat ga ik halen. Ik had altijd de droom gehad om de te bereiken en dat is gelukt", stelt Gözübüyük. "Ik krijg internationaal mooie wedstrijden, komende week hebben we ook een mooie interland. In de afgelopen seizoenen heb ik van tot gefloten, dus dat is mooi. Kuipers is de beste scheidsrechter van Europa, zo niet de beste van de wereld. We kunnen heel veel van hem leren en ik denk dat de wedstrijd tussen en een prachtig voorbeeld is voor iedereen."