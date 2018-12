Gözübüyük valt op tijdens Roda-Ajax: "Dan krijg je een rare smaak in je mond"

Roda JC Kerkrade was woensdag dicht bij een stunt in de KNVB Beker, maar de ploeg moest tijdens de strafschoppenreeks alsnog capituleren voor Ajax.

Robert Molenaar, trainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, vond scheidsrechter Serdar Gözübüyük een opvallende wedstrijd fluiten.

"Helaas, maar ik ben absoluut trots op de jongens. We hebben het Ajax heel moeilijk gemaakt", begint Molenaar na afloop in gesprek met FOX Sports . De oefenmeester baalt van de eerste strafschop, die werd gegeven nadat Klaas-Jan Huntelaar naar de grond ging na contact met Richard Jensen. Molenaar haalt in zijn verhaal een incident van vorig jaar aan.



"FC Twente uit. Toen hadden we ook Gözübüyük. Ik dacht: hij zal toch geen hekel hebben aan Roda? Ik stond er te ver vanaf om een goed oordeel te hebben." Roda kreeg na ruim een halfuur spelen eveneens een penalty, een kans die Mitchell Paulissen niet onbenut liet. Molenaar erkent dat de strafschop van Roda eveneens tot discussie kan leiden.



"Ik denk dat beide strafschoppen wellicht discutabel waren. 0-0 of 1-1, dat trekt het redelijk recht. Maar op het moment dat de eerste penalty gegeven wordt, krijg je een rare smaak in je mond", aldus Molenaar. Willem II, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, Fortuna Sittard en Ajax hebben zich reeds geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Donderdag spelen Kozakken Boys en Vitesse en Feyenoord en FC Utrecht nog tegen elkaar.