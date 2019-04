Gözübüyük reageert: "Ik sta hier echt met klapperende oren te luisteren"

De ruzie tussen Leonid Slutsky en Serdar Gözübüyük lijkt nog niet bijgelegd nadat de coach zich dit weekend laatdunkend uitliet over de scheids.

De trainer van was maandagavond te gast bij Peptalk op Ziggo Sporten lichtte zijn kritiek toe, waarna Gözübüyük via een videoverbinding zijn verhaal deed. Na afloop van de wedstrijd tussen Vitesse en (3-3) werd Gözübüyük door Slutsky bestempeld als 'egoïstisch, arrogant en de slechtste scheidsrechter ter wereld'.

Slutsky was boos over de eerste strafschop van PSV, waarbij Hirving Lozano op zoek ging naar contact met doelman Remko Pasveer. Niet veel later werd een strafschop voor Vitesse terecht teruggedraaid door Gözübüyük, die op dat moment wel gebruikmaakte van de VAR. De oefenmeester van Vitesse moet vrezen voor een sanctie, want de aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart naar zijn tirade.



De kritiek van Slutsky richtte zich ook op de sociale vaardigheden van de arbiter. "Als ik hem een vraag stel, zegt hij nooit iets. Ik heb gevraagd naar de penalty's. Ik heb hem een vraag gesteld, maar ik kreeg geen antwoord", stelde de Rus maandagavond bij het praatprogramma. "Ik kreeg maar een kans om iets te zeggen en dat was op de persconferentie. Ik heb het eerder geprobeerd, ook na de wedstrijd tegen PSV."



"Uit zijn lichaamstaal sprak: hou je mond, ik hoef je niet te spreken. Dat is soms duidelijker dan gesproken taal", vervolgde Slutsky. "Ik heb nog steeds vragen voor de scheidsrechter. Daar is niets in veranderd. Niemand heeft mij zijn keuzes uitgelegd. Ik heb respect voor de scheidsrechters, want het is een moeilijke baan." Gözübüyük vindt op zijn beurt dat het een 'rare opmerking' is om hem de slechtste scheidsrechter ter wereld te noemen.



"De mensen die mij kennen weten ik hoe ik ben. Ik ben zeer verrast door deze uitspraak van deze trainer na de wedstrijd", aldus de arbiter. "Ik sta hier echt met klapperende oren te luisteren naar wat deze trainer zegt, met alle respect. Hij noemde in de persconferentie ook allemaal andere dingen waardoor ik dacht: ben ik dan bij een andere wedstrijd geweest ofzo?Gelukkig wordt alles opgenomen, van het begin tot het eind."



"Ik heb met deze trainer geen woord gesproken, laat staan dat hij me wat heeft gevraagd. Dat ik geen handen geef is ook onzin. Voor de wedstrijd hebben we tien minuten gezellig met Frank Snoeks, Leo Driessen (commentatoren, red.) en Bryan Linssen staan praten. Zelfs de assistent-trainer van Vitesse kwam erbij staan en heb ik netjes een handje gegeven", liet de arbiter bovendien weten. Volgens Gözübüyük kwam na de wedstrijd alleen een assistent-trainer van Vitesse naar hem toe. "Ik zei: 'Niet op het veld, maar binnen'. Ik ga niet discussiëren op het veld. Dus ook dat klopt niet."