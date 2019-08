Götze: "Ik ben niet iemand die daar om huilt"

Mario Götze heeft er veel van geleerd dat hij een jaar lang niet werd opgeroepen voor de Duitse nationale ploeg.

Götze had in het verleden te maken met langdurig blessureleed en door een stofwisselingsziekte stond hij in 2017 lang buitenspel. De 27-jarige middenvelder kwam in november van dat jaar nog wel even in actie, maar na die oefenpot tegen Frankrijk speelde hij geen minuut meer voor Die Mannschaft. Götze kwam dus ook niet in aanmerking voor een plek in de WK-selectie van vorig jaar.

"Dat was natuurlijk heel moeilijk. Ik ben al professional sinds mijn zeventiende, op mijn achttiende debuteerde ik in de nationale ploeg en ik heb successen meegemaakt en 63 interlands gespeeld. Toernooien zijn altijd speciaal", aldus de speler van , die in 2014 een WK-held werd dankzij zijn winnende doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië.

"Het was een belangrijke ervaring voor mij dat ik twaalf maanden niet werd opgeroepen. Ik heb daarvan geleerd en de juiste conclusies getrokken. Dat heeft me een stap verder gebracht", zegt Götze. "Het was een nieuwe situatie voor mij, dus ik kon me daar niet goed op voorbereiden. Dat ik niet mee mocht, was heel lastig te verwerken. De steun van de mensen om mij heen was toen heel belangrijk."

"Ik ben geen jongen die erom gaat huilen", vertelt de linkspoot aan Goal over zijn gemiste WK. "Natuurlijk was het moeilijk, maar het helpt niet als je er negatief over denkt of erover moppert. Ik probeer kracht uit de situatie te halen. Als je dit vergelijkt met de échte problemen die andere mensen hebben, is het maar heel triviaal."

Götze heeft ook veel geleerd van Jürgen Klopp en Pep Guardiola, zijn voormalige coaches bij Borussia Dortmund en . "Ik ben Klopp heel dankbaar voor het vertrouwen dat hij en de club mij gaven. En Pep gaf me de kans om me te bewijzen bij Bayern. Maar boven alles ben ik blij dat de fans sinds mijn terugkeer weer achter me staan."

Mario Götze keerde in de zomer van 2016, na een driejarig avontuur in Beieren, terug bij BVB. Vorig seizoen was hij goed voor zeven goals en zeven assists in de , toen Dortmund pas op de slotdag de titel aan Bayern moest laten.