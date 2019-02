Götze gewaarschuwd: "We weten hoe goed Tottenham is"

Borussia Dortmund bereidt zich voor op de Champions League-clash tegen Tottenham Hotspur. Mario Götze is onder de indruk van de tegenstander.

"Tottenham is erg sterk en ze zijn met een geweldig project bezig", zegt Götze in gesprek met Goal en DAZN. "Mauricio Pochettino is er al een paar jaar manager en ze hebben een aantal geweldige spelers die er ook al een aantal seizoenen spelen. Het is mooi om aan zo'n project te werken."



Götze weet wat Borussia Dortmund woensdagavond op Wembley kan verwachten. "We hebben vorig seizoen in de groepsfase tegen de Spurs gespeeld en toen verloren we beide wedstrijden. We weten hoe belangrijk dit duel is en hoe goed de tegenstander is. Het wordt zeker een interessante wedstrijd." BVB ging vorig seizoen met 1-2 onderuit en op Wembley werd het 3-1 voor de Spurs.



De 26-jarige Götze speelde tot nu toe zijn hele carrière in Duitsland, maar hij werd al eens gelinkt aan Liverpool en Arsenal. De Premier League vindt hij wel interessant. "Het is lastig om een vergelijking te maken met de Bundesliga. Maar in Engeland heb je wel vijf of zes topclubs, dus je weet nooit zeker wie uiteindelijk kampioen wordt. Het is een spannende competitie."



Borussia Dortmund morste zaterdag punten tegen Hoffenheim (3-3) en heeft bovenaan de Bundesliga nog vijf punten voorsprong op Bayern München. Het team van coach Lucien Favre werd vorige week in de DFB Pokal uitgeschakeld door Werder Bremen en dat was pas de derde nederlaag van dit seizoen. Tottenham Hotspur, de nummer drie van Engeland, heeft de laatste drie competitieduels gewonnen.