Götze: "De Premier League is een zeer aantrekkelijke competitie"

Borussia Dortmund's Mario Götze vindt de Premier League een 'zeer aantrekkelijke competitie', zo zegt hij in aanloop van het duel met Tottenham.

Götze werd in het verleden regelmatig in verband gebracht met een overgang naar Engeland, waar Arsenal interesse zou hebben gehad in de Duitser en hij recent werd gelinkt aan een hereniging met voormalige Dortmund-trainer Jürgen Klopp bij Liverpool.

Gevraagd door Goal en DAZN over wat hij denkt dat de belangrijkste verschillen zijn tussen de Premier League en de Bundesliga, benadrukt de WK-winnaar dat er vele teams de titel kunnen winnen dit seizoen.

"Ik kan alleen vanuit een Bundesliga-perspectief beoordelen omdat ik tot nu toe alleen in Duitsland heb gespeeld", zegt de 26-jarige. "Dus in die zin is het moeilijk om vergelijkingen te maken."

"Als buitenstaander moet ik zeggen dat de Premier League een zeer aantrekkelijke competitie is. In Engeland zijn er vijf, zes, zeven grote clubs en je kunt er nooit zeker van zijn wie de titel uiteindelijk zal winnen. Het is erg spannend."

Woensdagavond brengt Borussia Dortmund een bezoek aan Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League en Götze is zich maar al te goed bewust van de kracht die de Engelse ploegen hebben, waar de Duitsers vorig seizoen twee keer verloren van de Engelsen.

"Tottenham is erg sterk en heeft een geweldig project. Mauricio Pochettino heeft er al lange tijd de leiding, ze hebben spelers van geweldige kwaliteit die er al lang zijn - het is geweldig om aan projecten te bouwen."

"We speelden vorig jaar tegen the Spurs in de groepsfase van de Champions League en we verloren beide wedstrijden. We weten hoe belangrijk de wedstrijd voor ons is en hoe goed onze tegenstander is. Het zal zeker een interessante wedstrijd zijn."





Beide ploegen zullen woensdag aantreden zonder hun sterspelers, waar Harry Kane en Dele Alli ontbreken bij de thuisploeg, terwijl de aanvoerder van Dortmund, Marco Reus, ook door een blessure zal worden gemist.

"Kane levert een enorme kwaliteit", vervolgt Götze. "Hij is enorm belangrijk voor het team. Historisch gezien weet ik dat dergelijke wedstrijden vaak worden beslist met kleine marges."

"Hun blessures zijn misschien een klein voordeel voor ons, maar over het algemeen zullen het nog steeds twee moeilijke wedstrijden. We hebben zoveel mogelijk mensen nodig om fit te blijven, zodat we het beste team kunnen hebben. Dat is doorslaggevend."

"Reus brengt een geweldige kwaliteit als speler en heeft ook de rol van aanvoerder in de zomer overgenomen, een rol die hij op briljante wijze beheerst. Het is niet alleen wat hij op het veld doet, maar ook wat hij ermee doet."

"Hij helpt ons te begrijpen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is gekeken naar mentaliteit. Zijn optredens op het veld maken het makkelijker voor ons."

Christian Eriksen zal wel aantreden op Wembley, een speler waarmee Götze in het verleden is vergeleken en de Duitser heeft niets dan lof over de Deen.

"Je zou ons kunnen vergelijken", zegt hij. "De posities die hij bekleedt, de manier waarop hij speelt, de ruimte die hij ziet, de doelpunten die hij maakt... hij is een extreem belangrijke speler voor Tottenham."

"De continuïteit van zijn prestaties is ook duidelijk. Ik begrijp waarom zijn successen en zijn speelstijl overeenkomsten hebben met die van mij."

Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund staan woensdagavond om 21.00 uur tegenover elkaar in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Champions League.