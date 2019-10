Goed nieuws voor Mazraoui: potentiële concurrent negeert uitnodiging wéér

Kevin Malcuit lijkt weinig te zien in een interlandloopbaan bij Marokko.

De 28-jarige rechtervleugelverdediger van was door bondscoach Vahid Halilhodzic opgeroepen voor de oefenwedstrijden van Marokko van deze maand tegen Libië en Gabon, maar heeft deze uitnodiging volgens France Football en diverse andere Franse media naast zich neergelegd.

De reden dat Malcuit niet is ingegaan op de uitnodiging van Halilhodzic, is omdat de back van Napoli nog altijd hoopt op een interlandcarrière bij de nationale ploeg van Frankrijk. Malcuit werd geboren in Frankrijk in Châtenay-Malabry, maar kon nog niet rekenen op een uitnodiging voor les Bleus, ook niet op jeugdniveau. Hij heeft een Marokkaanse moeder en een vader uit Mauritanië en kan zodoende in principe uitkomen voor drie nationale elftallen.

De Marokkaanse voetbalbond ziet wel toekomst in de ex-speler van onder meer Saint-Étienne en OSC, maar die is naar verluidt vastberaden en wil vechten voor zijn kans bij de Franse ploeg. Het is de tweede keer dat Malcuit een uitnodiging van het Noord-Afrikaanse land negeert, want in 2016 liep toenmalig bondscoach Hervé Renard ook al een blauwtje bij de verdediger, die sinds 2018 voor Napoli speelt en dit seizoen pas tweemaal in actie kwam voor de Italiaanse club.

De beslissing van Malcuit om de uitnodiging van Halilhodzic naast zich neer te leggen is in elk geval goed nieuws voor Noussair Mazraoui, daar de verdediger van op dezelfde positie speelt. Mazraoui behoort tijdens de komende interlandperiode overigens niet tot selectie van Marokko, vanwege een blessure.

Voor Malcuit lijken Benjamin Pavard van , Léo Dubois van en Djibril Sidibé van op dit moment de grootste concurrenten bij Frankrijk op de rechtsbackpositie.