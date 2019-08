Goed nieuws voor Barcelona: Lionel Messi zet volgende stap in herstel

Lionel Messi is hard op weg om weer wedstrijdfit te worden.

De ster van , die al enige tijd is uitgeschakeld met een kuitblessure, deed woensdagavond mee met de groepstraining van de Catalanen.

Het nieuws zal door trainer Ernesto Valverde met gejuich zijn ontvangen. Niet alleen geldt Messi als de beste speler van het elftal, na de verloren openingswedstrijd tegen Athletic Club (1-0) heeft Barcelona nauwelijks nog aanvallers over. Luis Suárez viel in de rust uit met een kuitblessure en na de wedstrijd bleek dat ook Ousmane Dembélé de komende weken niet inzetbaar is.

Lees beneden verder

Het is onwaarschijnlijk dat Messi zondag in de thuiswedstrijd tegen al negentig minuten kan spelen, maar de Argentijn wordt snel terug verwacht. Voor komend weekend heeft Valverde daardoor alleen Antoine Griezmann tot zijn beschikking als pure aanvaller.

Ook Rafinha, van nature een middenvelder, zou in de aanval kunnen worden opgesteld.

Barcelona trapt zondag om 21:00 uur af tegen Betis, dat in de eerste speelronde op eigen veld van verloor (1-2). Een week later gaat Barça op bezoek bij Osasuna.