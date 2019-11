Goed en slecht nieuws voor Van Bommel in aanloop naar duel van 19.45 uur

Mark van Bommel heeft de opstelling van PSV voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam bekendgemaakt.

Om 19.45 uur begint de nummer drie van de met de teruggekeerde Mohamed Ihattaren op Het Kasteel. is uit op eerherstel na de 0-4 nederlaag tegen van vorige week.

Het was puzzelen voor Van Bommel, die vijf spelers moet missen door blessureleed en schorsingen. PSV moet het nog steeds stellen zonder de geblesseerde Donyell Malen.

Vrijdag liet Van Bommel weten dat de kans 'niet groot' is dat Malen zou meedoen tegen Sparta, en zijn naam is inderdaad niet terug te vinden in de opstelling. Het is niet precies duidelijk waar de aanvaller last van heeft, maar hij was er niet bij tijdens de afsluitende groepstraining van PSV.

Door zijn afwezigheid is Cody Gakpo de centrale spits. Steven Bergwijn is vanwege een hamstringblessure evenmin van de partij. Tegenover het gemis van de twee aanvallers staat de rentree van Ihattaren na een knieblessure, die hem tegen AZ nog aan de kant hield.

Het was niet honderd procent zeker dat Ihattaren kon meedoen, maar dat blijkt wel het geval. Anderzijds moet Van Bommel het wel nog stellen zonder het geschorste trio Ryan Thomas, Nick Viergever en Jorrit Hendrix.

Uiteindelijk is de terugkeer van Ihattaren op de plek van de geschorste Thomas de enige wijziging ten opzichte van het duel met AZ. Vrijdag mochten jongelingen Cyril Ngonge, Claudio Gomes, Richie Ledezma en Amar Catic meetrainen. Ngonge en Catic zijn meegegaan naar Rotterdam en zitten op de bank.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Baumgartl, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Gakpo, Bruma