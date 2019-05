Godín neemt afscheid van Atlético Madrid

Diego Godín is aan zijn laatste dagen als speler van Atlético Madrid bezig. Dat heeft hij dinsdag op een persconferentie naar buiten gebracht.

De 33-jarige verdediger is met Atlético niet tot een akkoord gekomen over een nieuw contract, waardoor hij in de zomer transfervrij zal vertrekken. Zondag krijgen de Madrilenen bezoek van en in de laatste speelronde volgt een uitwedstrijd bij . "Ik ben nu nerveuzer dan voor een wedstrijd", begon de routinier op een persconferentie zijn verhaal.



Godín probeerde daarna zijn tranen te bedwingen toen hij zijn afscheid aankondigde. "Dit worden mijn laatste dagen bij . Atléti is mijn familie geweest, mijn club en mijn thuis. Het is heel moeilijk om afscheid te nemen", aldus de Uruguayaan. "Ik heb hier een geweldige tijd gehad en ik wil jullie allemaal bedanken. Er komt een einde aan de mooiste fase van mijn carrière en mijn leven."



© CAPTAIN

😊 EXAMPLE

👏 LEADER

🇺🇾 U RU GUA YO!

💪 DETERMINATION

🤝 COMMITMENT

📜 LEGEND

9⃣ seasons in Red & White

🔴⚪🔴 #GraciasGodín!#AúpaAtleti pic.twitter.com/jNHZCoAV76 — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 7, 2019

"Ik heb een jaar geleden een aanbieding van geweigerd, omdat ik besloot bij Atlético te blijven. Nu is het tijd om te gaan." Eerder waren er al geruchten dat Godín naar vertrekt, maar daarover deed de verdediger nog geen uitspraken.Bij de persconferentie waren coach Diego Simeone en de gehele selectie aanwezig, net als clubvoorzitter Enrique Cerezo. Op de vraag waarom Godín vertrekt, antwoordde hij: "We hebben geen akkoord bereikt om door te gaan, dus mijn tijd is voorbij. Ik zou hier graag spelen tot ik veertig ben, maar dat is onmogelijk."Deigo Godín kwam in de zomer van 2010 terecht bij Atlético Madrid, dat hem voor zo'n acht miljoen euro van kocht. De 126-voudig international van Uruguay won in negen jaar tijd onder meer de landstitel, de en twee keer de . Bovendien haalde Atlético in die periode tweemaal de finale van de , waarin beide keren te sterk was.