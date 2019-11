God van Barcelona, waarom Messi nooit aanbeden zal worden in Argentinië

De wereldster maakte zijn interlanddebuut in bizarre omstandigheden en zijn aanvankelijke stempel van buitenbeentje blijkt onmogelijk af te schudden.

Zijn naam doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar Osvaldo Cook claimt dat hij een bijzondere mijlpaal kan overleggen als fan van het Argentijnse voetbal.

Hij is van kinds af aan al fan van Argentinos Juniors en zat op 20 oktober 1976 net als een paar duizend anderen - of miljoenen als je iedereen gelooft die zweert dat hij erbij was - op de tribune toen de toen zestienjarige Diego Maradona zijn profdebuut maakte.

Cook was ook getuige van een andere, veel minder bekende wedstrijd. In 2004 was hij een van de weinigen die op kwamen dagen bij een in allerijl georganiseerde jeugdwedstrijd van Argentinië Onder-20 tegen de leeftijdsgenoten van Paraguay.

Die dag zou door niemand zijn herinnerd als er zich die dag geen bijzondere gelegenheid voordeed: Lionel Messi deed voor het eerst het shirt van de Albiceleste aan.

Het is misschien wat vergezocht om parallellen te zoeken tussen dat rommelige debuut en Messi's latere internationale carrière, maar de omstandigheden van dat duel kunnen toch deels verklaren waarom de tovenaar van zo'n koele relatie onderhoudt met zijn vaderland.

Je moet begrijpen dat die eerste wedstrijd eigenlijk alleen maar werd gearrangeerd omdat Messi op dat moment flirtte met een interlandcarrière buiten Argentinië.

Messi, toen 17 jaar en 5 dagen oud, was ook uitgenodigd door Spanje, dat probeerde om hem op te nemen in een Onder-17 elftal met spelers als Cesc Fabregas, David Silva en Javi Garcia.

De Argentijnse bond kende hem maar amper omdat hij zo vroeg vertrokken was, maar besloot in april 2004 toch om 'Leonel Mecci' op de schaduwlijst te zetten toen ze hoorden dat hij goed bezig was bij Barcelona.

Twee maanden later werd er toch serieus werk van gemaakt om Messi voor de Zuid-Amerikanen te laten kiezen. Toenmalig AFA-voorzitter Julio Grondona en Onder-20 coach Hugo Tocalli kwamen in actie zodra ze beeldmateriaal van zijn beste acties te zien kregen.

"Tocalli zei me dat hij een video had gezien", herinnerde toenmalig assistent-bondscoach Gerardo Salorio zich in gesprek met La Nacion. "Wij gingen ermee naar Grondona en hij kwam er heel snel achter dat Messi was opgeroepen voor Spanje Onder-17."

"Hij zei 'we moeten iets doen', dus zetten we zo snel mogelijk een door de FIFA erkende wedstrijd op en belden hem. Gelukkig accepteerde hij de uitnodiging meteen."

Omdat het een officiële FIFA-wedstrijd was, werd de bond verplicht om entreegeld te vragen voor het duel en er waren zo weinig supporters aanwezig dat de opbrengst werd gedoneerd aan het kinderopvang Garrahan in Buenos Aires.

"We zagen dat het licht aan was in het stadion en hoorden dat er wedstrijd was, dus gingen we erheen", aldus Cook. "We hadden geen idee dat het uiteindelijk een heel belangrijke wedstrijd zou worden."

Messi kwam in de tweede helft het veld op en scoorde de zevende goal bij wat een 8-0 overwinning zou worden. En de rest is geschiedenis.

De held van Barcelona speelde al vier WK-finales, haalde vijf keer de eindstrijd van de Copa América, won Olympisch goud, heeft al 136 interlands en 68 goals op zijn naam staan, maar alle vier de finales bij 'het grote Argentinië' gingen verloren.

De vaakgehoorde bewering dat Leo in eigen land wordt genegeerd, zelfs gehaat, is echter een misvatting.

Waar er in het begin nog volop oneerlijke vergelijkingen werden gemaakt met zijn optredens bij Barcelona en de Albiceleste, spreken in 2019 enkel nog mensen zonder voetbalverstand zo laatdunkend over de Argentijn.

Als het gaat om dankbaarheid en respect voor de nummer 10 van Argentinië, wordt hij in eigen land net zo goed gewaardeerd als in de rest van de wereld. In zijn geboortestad Rosario zijn talloze muurschilderingen gemaakt wat zijn naam eer aan doet.

Maar tegelijkertijd is het ook waar dat hij nooit zo aanbeden zal worden als in Barcelona. In eigen land heeft hij ondanks zijn bizarre prestaties nooit zo veel liefde gekregen als Maradona wel krijgt.

Herinneringen van Messi in het tenue van de Albiceleste gaan gepaard met teleurstelling. Een Argentijn kan vooral van Maradona's Goal van de Eeuw genieten omdat hij weet dat Jorge Burruchaga later dat toernooi in 1986 voor de WK-beker zorgde, die Diego mocht optillen in het Estadio Azteca.

Bij Messi zijn zulke momenten van genialiteit nooit gevolgd door ultiem geluk. Zijn fantastische prestaties op het WK van 2014 worden voor altijd gekoppeld aan Rodrigo Palacio en Gonzalo Higuain's missers tegen Duitsland, wat via Mario Götze de wereldtitel greep.

Maradona's glorietijden bezorgden Argentinië eeuwige vreugde, terwijl Messi alleen maar voor zo dichtbij, maar toch zo ver weg gezorgd heeft.

"Natuurlijk is Leo geliefd. Hij is de topscorer aller tijden van Argentinië", stelt Hernan Crespo, die schitterde in de periode tussen Maradona's pensioen in 1994 en Messi's opkomst van tien jaar later.

"Hij heeft de pech gehad om drie keer de finale van de Copa América te verliezen en een WK-finale", blikte Crespo in 2017 terug met Cadena Ser. "Stel je voor wat er gebeurd zou zijn als hij die prijzen wel won..."

Zou WK-winst in Qatar er eindelijk voor zorgen dat Messi in de ogen van de Argentijnen qua adoratie op gelijke hoogte komt met hun grote held Maradona? Waarschijnlijk niet.

Het is een deel van Maradona's charme dat hij, ondanks al zijn rare uitspattingen van de laatste jaren, altijd die krullenbol uit Villa Fiorito blijft die wereldkampioen werd. Hij is het ultieme voorbeeld van gewone jongen die zijn omgeving ontsteeg, maar nooit vergat waar hij vandaan kwam.

Pluisje is deel van een generatie voetballers die nog echt naast het volk stond. Iemand die niet moeilijk deed om een sigaretje na een gewonnen derby. Iemand aan wie het volk zich kan spiegelen.

Messi is een product van zijn eigen generatie, die dankzij sociale media en de explosieve groei van het voetbal altijd om ons heen te zien is op grote schermen, maar iemand die naast zijn familie, teamgenoten en kleine vriendengroep bij geen enkele Argentijn op zijn gemak kan zijn.

Crespo vertelde het goed. "Maradona is een echte Boca-fan en speelde voor Boca. Leo niet. Hij groeide op in Spanje, waar hij al zijn hele leven voor Barcelona speelt. Diego is waarschijnlijk daarom populairder. Het maakt veel verschil of je opgroeit in Zuid-Amerika of in Europa."

Messi is een wereldtalent die buiten het zicht van het Argentijnse publiek opgroeide oip het hermetisch afgesloten terrein van La Masia. Hij werd niet voor niets slechts door enkele tientallen toeschouwers begroet toen hij voor het eerst speelde voor Argentinië.

Nu is hij misschien wel uitgegroeid tot de beste voetballer ooit met hoogtepunten waar anderen niet eens van durven te dromen, maar hij zal nooit de onvoorwaardelijke liefde krijgen die alleen voor 'echte' Argentijnse supersterren als Maradona is weggelegd.