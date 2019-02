Gnabry: "Liverpool is de favoriet, maar wij zijn Bayern"

De Duitse vleugelaanvaller zegt dat het publiek reden heeft om Liverpool te steunen, maar vertrouwt erop dat zijn eigen ploeg de klus kan klaren.

Serge Gnabry speelt dinsdag met Bayern München op Anfield, waar Liverpool de tegenstander is in de achtste finale van de Champions League. De Reds zijn momenteel verwikkeld in een spannende titelstrijd met Manchester City en wordt als favoriet gezien tegen de Duitse grootmacht, maar dat zegt volgens Gnabry niet veel. Hij ziet voldoende kansen voor Bayern.

"Ik denk niet dat het publiek het fout ziet. Liverpool speelt een erg sterk seizoen. Dat kun je niet ontkennen", start Gnabry zijn verhaal in een exclusief interview met Goal. "Dat is allemaal prima, maar het betekent niet dat wij de wedstrijd ingaan met de gedachte dat er niets te halen is. Integendeel: Wij hebben onze kwaliteiten. Wij zijn Bayern. Alles is mogelijk."

Om een resultaat neer te zetten moet Bayern wel zien af te rekenen met de dodelijke aanval van Liverpool. Sterspeler Mohamed Salah is met 17 goals de topscorer van de Premier League, terwijl Sadio Mané er al twaalf heeft en Roberto Firmino heeft ook nog slechts één treffer nodig om tot de dubbele cijfers te komen in de Engelse competitie.

Als een vleugelspeler zegt Gnabry veel te kunnen leren van de Liverpool-sterren, maar hij ziet een andere speler die minstens zo belangrijk is voor de Engelsen. "Georginio Wijnaldum. Als ik wedstrijden van Liverpool kijk, is hij overal op het veld", prijst Gnabry. "Hij werkt hard voor de achterhoede, overbrugt gaten en heeft een heel grote impact op het spel."

Bayern staat momenteel tweede in de Bundesliga, met een achterstand van twee punten op Borussia Dortmund, dat nog wel een meer te spelen heeft. De defensie van Bayern kreeg in drie van de laatste vier wedstrijden tegentreffers te verwerken, dus wordt de defensie cruciaal. Verbetering is nodig om de Champions League-droom in leven te houden.

"We hebben kunnen zien dat we ons geen fouten kunnen permitteren in de Bundesliga. Daar hebben we er de laatste tijd teveel van gemaakt. We kregen te veel tegentreffers en moeten dat zien te verbeteren. Liverpool zal genadeloos gebruik maken van foutjes met hun drie snelle aanvallers."