Gnabry geeft Tottenham nog een extra tik: "North London is RED!"

De Duits international kon het niet laten om de grote rivaal van zijn vroegere werkgever nog even een extra tik te geven na zijn vier goals in Londen.

won met 2-7 en Serge Gnabry was dinsdagavond de grote uitblinker met vier goals tegen . Een droom voor elke aanvaller, maar vooral voor een vleugelspeler die bij is opgegroeid.

Spurs was aanvankelijk de betere partij en greep de leiding via Son Heung-min. Joshua Kimmich en Robert Lewandowski zorgden echter voor een voorsprong bij rust en in de tweede helft begon de show van Gnabry.

Hij scoorde twee keer kort na de pauze en na Harry Kane's benutte penalty maakte hij er nog eens twee, terwijl ook Lewandowski nogmaals doel trof tegen de hulpeloze gastheren.

Gnabry, afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal, genoot er met volle teugen van en probeerde het netjes te houden bij Sky Sport Deutschland. "Het is lastig om een 7-2 zege onder woorden te brengen."

"Niemand van ons had dit verwacht. Het is ook geweldig om vier keer te scoren. Ik stel me zo voor dat Arsenal-fans daar wel blij mee zullen zijn. Natuurlijk is dit een geweldig resultaat en we gaan er van genieten vanavond."

De Duits international genoot inderdaad volop van de avond en koos voor een gevat berichtje op Twitter om zijn blijdschap met de wereld te delen. "North London is RED!!!!"

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

Met zijn fenomenale optreden werd Gnabry pas de tweede Duitser die ooit vier keer scoorde in één wedstrijd in de . Mario Gomez was in 2012 de eerste tegen Basel.

De 24-jarige Gnabry werd ook pas de tweede speler ooit die vier goals maakte in één helft van een CL-duel. Alleen Luiz Adriano ging hem voor in 2014, toen hij bij Shakhtar Donetsk 7-0 zege op BATE Borisov voor rust al vier keer trefzeker was.

Gnabry slaagde er op jonge leeftijd niet in om een onomstreden basisspeler te worden bij Arsenal. Hij koos voor een definitief vertrek in 2016. Via kwam hij bij Bayern München uit, dat hem eerst aan verhuurde en nu basisspeler heeft gemaakt.

Vorig seizoen brak hij definitief door bij Bayern met tien goals. Ook bij de nationale ploeg van Duitsland is hij inmiddels niet te stoppen. Na tien interlands staat hij al op negen doelpunten en twee assists.