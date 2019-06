Globo Esporte: Ajax kiest voor Tagliafico-route mét ontsnapclausule

Er is Ajax veel aan gelegen om David Neres binnenboord te houden.

Volgens Globo Esporte is de regerend kampioen van de van plan om de aanvaller een 'significante salarisverhoging' aan te bieden, zonder dat zijn contract verlengd wordt. Eerder deed hetzelfde om Nicolás Tagliafico voor de club te behouden. Bovendien zou Neres een 'vertrekclausule' krijgen in zijn nieuwe contract, zodat hij medio 2020 alsnog kan transfereren.

Het Braziliaanse sportprogramma stelt dat Neres over een jaar voor een vaststaand bedrag mag vertrekken. De hoogte daarvan wordt in het midden gelaten. "Ajax kan het zich veroorloven om Neres te behouden, omdat de club veel geld op de rekening heeft en waarschijnlijk ook Matthijs de Ligt deze zomer zal verkopen", klinkt het. Men voegt eraan toe dat de ontwikkelingen ook voor São Paulo interessant zijn, daar de voormalig werkgever van Neres recht heeft op 23,5 procent van een eventuele transfersom.



Neres verlengde in september zijn contract tot medio 2022. Afgelopen winter weigerde Ajax nog een bod van vijftig miljoen euro uit China op de international, die momenteel deelneemt aan de Copa América met Brazilië. Hij wordt in de wandelgangen gelinkt aan Paris Saint-Germain, , en . Afgelopen seizoen was hij in 29 competitieduels goed voor 8 doelpunten en 11 assists.