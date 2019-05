Giuntoli en Satin hebben 'wekelijks' contact over verdediger van Barcelona

Jean-Clair Todibo tekende in januari een contract met , maar een vaste plaats heeft de Franse verdediger nog niet weten te veroveren in het Camp Nou. Todibo kwam tot nu toe slechts twee keer in actie en wordt nu al in verband gebracht met , al benadrukt zaakwaarnemer Bruno Satin dat een eventuele huurdeal een moeilijke kwestie wordt.

Satin bespreekt de huidige stand van zaken omtrent de verdediger met Radio Kiss Kiss . "Ik heb onlangs met Barcelona gesproken. Er is nog niets beslist aangaande zijn toekomst. Of hij blijft bij Barcelona of hij wordt verhuurd om elders minimaal dertig wedstrijden te spelen. Daarom is een overstap naar Napoli zo'n heikel punt. Er is namelijk geen garantie dat hij daar zoveel wedstrijden kan spelen."



"Cristiano Giuntoli (technisch directeur van Napoli, red.) en ik hebben wekelijks contact", vervolgt de zakelijk adviseur van Todibo. "Hij plaagt me altijd over een huurovereenkomst. Hij is gecharmeerd van Todibo vanwege zijn kwaliteiten, maar een transfer regelen is waarschijnlijk een stap te ver. Ik kan natuurlijk niet op Carlo Ancelotti (trainer Napoli, red.) afstappen en eisen dat hij minstens dertig duels speelt. Dat zou van zeer weinig respect getuigen."



Todibo brak door bij en verscheen door zijn goede spel in Frankrijk op de radar van de scouts van Barcelona. De pas negentienjarige centrale verdediger is echter nog zeer onervaren op het hoogste niveau en moet bij de kampioen van Spanje spelers als Gerard Piqué en Clément Lenglet voor zich dulden. Zijn contract loopt door tot de zomer van 2023.