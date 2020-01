'Gisteren liep ik nog thuis bij de koeien, nu ben ik trainer van Barcelona'

Quique Setién is dinsdagmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van Barcelona.

In het Camp Nou werd de ex-trainer van onder meer voorgesteld aan de aanwezige media. De 61-jarige Spanjaard is de opvolger van Ernesto Valverde, die maandag werd ontslagen. Setién zegt dat hij nooit heeft durven dromen om aan de slag te gaan als trainer van . "Gisteren liep ik nog langs de koeien in mijn dorp en nu ben ik hier bij Barcelona, waar ik trainer ben van de beste voetballers ter wereld", aldus Setién tijdens zijn presentatie.

Setién sprak zijn waardering uit over zijn voorganger. "Ik heb altijd een goede band gehad met Ernesto Valverde en ik waardeer het werk dat hij heeft geleverd", aldus de nieuwe trainer, die dinsdag al zijn eerste training leidde. Hij hoopt dat zijn komst een stimulans is voor alle spelers. "Dit is een heel speciale dag voor mij. Zodra er een nieuwe trainer arriveert, is er voor iedereen binnen de kleedkamer en verandering merkbaar."

"De motivatie die ik vandaag heb gezien op het trainingsveld moeten we zien vast te houden. Ik heb nog nooit een trainer ontmoet die hetzelfde is als ik. We brengen allemaal onze nuances. Ik weet niet of mijn werkwijze de beste of slechtste is, maar het is mijn manier van werken en ik ben ervan overtuigd dat ik ervoor kan zorgen dat dingen beter gaan."

Setién was eerder werkzaam bij Las Palmas en Real Betis. Hij maakte indruk in Spanje door de manier waarop hij zijn teams liet voetballen. "Je kon een identiteit herkennen aan het spel", vertelt de nieuwe trainer van Barcelona. "Ik heb geen uitgebreid cv met prijzen. Ik zal moeten bewijzen dat ik van de filosofie houd die ik uitdraag, zoals ik heb laten zien bij Betis, Las Palmas en Lugo, waar er onder mijn hoede goed gespeeld werd."

Voorzitter Josep Maria Bartomeu werd door de aanwezige journalisten aan de tand gevoeld over de bekritiseerde handelswijze van Barcelona in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Valverde was nog niet eens ontslagen, terwijl de clubleiding navraag deed bij Xavi, Ronald Koeman en Setién.

"Ik had graag gewild dat het allemaal anders was gegaan. Maar het is zoals het is. Het is zuur voor Ernesto, maar we spraken daar al langer over", aldus Bartomeu, die bevestigt dat de clubleiding al langer op zoek was naar een nieuwe trainer. "Maar dat kreeg geen publieke aandacht. Uiteindelijk kwam er een naam naar buiten en dat was niet de bedoeling. Ik had het graag anders gezien."

Bartomeu vond de komst van een nieuwe trainer noodzakelijk. "We zitten midden in het seizoen en hebben een boost nodig. We hopen de competitie, en het bekertoernooi te winnen. De afgelopen weken en maanden hebben we met andere trainers over de toekomst gesproken."

"Het was tijd voor verandering. Ik wil Ernesto Valverde bedanken. We onderhielden een uitstekende band en iedereen is hem dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan. We zagen dat de dynamiek niet goed meer was, ondanks dat de resultaten goed waren."