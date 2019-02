Giovanni van Bronckhorst uit kritiek: "Wie houd je dan voor de gek?"

De teleurstelling was groot bij Feyenoord na de nederlaag in de halve finale van de TOTO KNVB-beker tegen Ajax (0-3).

Door de nederlaag sluit de ploeg van de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst het seizoen met alleen de winst van Johan Cruijff Schaal af. De beker was de enige mogelijkheid om de voetbaljaargang nog enigszins van enige glans te voorzien, daar een derde plaats in de Eredivisie het hoogst haalbare lijkt.

"Dit was de laatste kans om een prijs te winnen", erkende Van Bronckhorst, die zodoende op vijf prijzen met Feyenoord blijft staan, in gesprek met FOX Sports . "Hoe dichter je bij een hoofdprijs bent, hoe groter de tegenslag is. We hadden verdiend op voorsprong te komen via Sam Larsson. Dat gebeurt niet en dan ga je door een goal vlak voor rust met een 0-1 de kleedkamer in."



Van Bronckhorst was na afloop wel klaar met scheidsrechter Kevin Blom en de VAR. De corner voorafgaand aan de 0-1 was immers onterecht: niet Jordy Clasie maar Dusan Tadic raakte de bal als laatste aan. "Dat was een bepalend moment. De keuze om wel of geen corner toe te kennen kan ik begrijpen, maar niet dat er een corner wordt gegeven en dat daarbij in het veld al wordt gezegd dat de VAR het bevestigt. Je voelde dat het doodvalt na de 0-1, ook in het stadion. De eerste goal is altijd belangrijk in dit soort wedstrijden."



Van Bronckhorst voegde eraan toe dat Blom dat ook in de rust nog volhield. "Ook binnen zei hij nog dat de VAR het bevestigd had. Wie houd je dan voor de gek? Heel teleurstellend zoiets, want het was echt een bepalend moment", werd hij door De Telegraaf geciteerd. Dat Feyenoord niet goed verdedigde bij de 0-1, erkende de oefenmeester ook. "Dat deden wij gewoon niet goed. Ik voelde daarna bij mijn team en in het hele stadion dat dit een enorme tegenslag was."



Het lukte Van Bronckhorst in de rust niet om zijn elftal op scherp te zetten, want vier minuten na de hervatting maakte Nicolás Tagliafico er 0-2 van. "De tweede goal kwam veel te snel na rust." Feyenoord heeft het zelf in eigen hand om derde te worden en Europees voetbal op die manier af te dwingen, benadrukte de coach. "Ik heb daar nog de volle motivatie voor en de spelers ook. Het is logisch dat nu, zo kort na deze nederlaag en uitschakeling de teleurstelling overheerst."