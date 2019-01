Giovanni van Bronckhorst kondigt vertrek bij Feyenoord aan

Giovanni van Bronckhorst is bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord.

De Rotterdamse club meldt donderdagochtend via de officiële kanalen dat de oefenmeester na vier seizoenen heeft laten weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Onder leiding van de 43-jarige trainer werden de afgelopen jaren vijf prijzen gewonnen, waaronder de eerste landstitel in achttien jaar.

De aankondiging om te stoppen komt aan de vooravond van De Klassieker tegen Ajax, die zondag in De Kuip op het programma staat. Omdat zijn club na de 4-1 zege op Fortuna Sittard nog volop in de strijd om de KNVB Beker verwikkeld is, wil Van Bronckhorst niet uitgebreid stilstaan bij zijn beslissing: “Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden. We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of via het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit”, legt hij uit.

“Tegelijkertijd heb ik veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo”, vervolgt de trainer zijn verhaal.

Technisch directeur Martin van Geel heeft begrip voor het besluit van de trainer. De sportbestuurder was in eerste instantie nog van plan om volgende maand met Van Bronckhorst in gesprek te gaan over een contractverlenging: “Gio is echt een gevoelsmens. En als hij zelf het idee heeft na dit seizoen iets anders te willen, kunnen we dat alleen maar respecteren. We zijn hem, nu al, ontzettend dankbaar voor zijn grote inbreng in de recente, ongekend succesvolle periode van de club”, vertelt hij.

Voor Van Geel is het wel prettig dat Van Bronckhorst nu al duidelijkheid heeft gegeven over zijn toekomst: “Dit geeft ons de tijd om een geschikte opvolger te vinden. Ongetwijfeld vliegen de namen van vermeende kandidaten ons vanaf morgen om de oren, maar wij zijn zo ver nog niet. We nemen echt de rust en de tijd om zorgvuldig af te wegen wat straks het beste voor Feyenoord is.”

Van Bronckhorst was, verspreid over twee periodes, al speler al acht jaar actief bij Feyenoord. De 106-voudig international van het Nederlands elftal keerde in 2011 als assistent-trainer terug bij de Rotterdammers en werd in 2015 gepromoveerd tot hoofdtrainer. Onder leiding van Van Bronckhorst werden de afgelopen jaren een landstitel, twee KNVB Bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal gewonnen.