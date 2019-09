Gio Reyna: Zoon van Amerikaanse legende die gaat doorbreken bij Dortmund

De zestienjarige stapte begin 2019 over naar de Bundesliga, waar hij op eenzelfde weg hoopt die Christian Pulisic al bewandelde.

Wie in Amerika 'voetbal' zegt, krijgt direct een stortvloed aan informatie over Pulisic te horen. Voor de huidige vleugelaanvaller van naar ging, was er geen enkele Amerikaan die op jonge leeftijd zoveel impact maakte bij een Europese topclub als hij.

Toch was er voor hem ook een generatie die succes kende. Het WK van 1994 zorgde voor een vonkje en dat werd een serieuze vlam in 2002, toen Team USA tot de kwartfinale reikte op het WK in Zuid-Korea en Japan. Eindelijk werden zij in eigen land gewaardeerd voor hun prestaties.

De leider van dat team, Claudio Reyna, werd een pionier in Europa, waar hij een goede reputatie opbouwde. Hij werd een van de beste Amerikaanse voetballers ooit en nu is het aan zijn zoon om het stokje over te nemen.

Giovanni Reyna is pas 16 jaar oud, maar de jonge middenvelder wordt al jaren nauwgezet gevolgd in zijn vaderland. Hij werd de nieuwste publiekslieveling achter Pulisic, die voorlopig nog op eenzame hoogte staat.

Reyna klopt echter stevig op de deur nu hij de afgelopen jaren veelvuldig de beste speler van het veld was tegen veel oudere tegenstanders bij de jeugdelftallen van de Verenigde Staten. Hij heeft ook al een sponsordeal getekend en kan spoedig doorbreken bij Borussia Dortmund.

"Hij heeft het hele pakket als je het hebt over aanvallende aspecten", stelt de Amerikaanse Onder-17-coach Raphael Wicky in gesprek met Goal. "Dat maakt hem heel interessant omdat hij wedstrijden kan beslissen."

"Zulke spelers springen bij iedereen in het oog en zorgen ervoor dat mensen naar het stadion komen, nietwaar? De Pulisic's, Shaqiri's en dat soort jongens. Giovanni heeft dat talent ook, maar in verdedigend opzicht heeft hij nog wel een lange weg te gaan.

Toch gelooft Wicky heilig in zijn pupil. "Het eerste wat mij opviel was zijn buitengewone techniek, wat altijd de basis van succes is. Hij laat dingen er makkelijk uitzien en zijn spel is zeer elegant.

Als zoon van een voetballegende was Reyna als klein kind al omgeven door de sport. Zijn vader speelde uiteindelijk drie WK's en kwam uit voor , Wolfsburg, Rangers, Sunderland en , waar hij de bijnaam 'Captain America' kreeg.

Na zijn spelerscarrière werd hij sportief directeur bij -club FC, waar hij begaafde spelers als David Villa, Frank Lampard en Andrea Pirlo naartoe wist te lokken.

In die rol was Reyna senior ook belast met het opzetten van een jeugdprogramma en het was zijn bloedeigen zoon die razendsnel uitgroeide tot het grootste talent van de club.

Op 14-jarige leeftijd hielp hij zijn club naar de eindwinst in de Generation Adidas Club voor spelers Onder-17. Hij won de Gouden Bal en mocht op vijftienjarige leeftijd al meetrainen met het eerste elftal, dat toen onder leiding stond van Patrick Vieira.

Toch koos hij niet voor een lange carrière bij de club van zijn vader, maar voor een overstap naar Duitsland, waar hij dankzij zijn Portugese paspoort snel kon instromen. Door zijn spel wordt hij door Vieira echter vergeleken met een Fransman.

"Hij heeft een neusje voor de goal, is een doelpuntenmaker", stelde Vieira bij SBI Soccer. "Ik wil hem niet te veel druk opleggen, maar hij doet me een beetje denken aan David Trezeguet."

Jeugdbondscoach Wicky is op zijn beurt niet zeker welke Reyna uiteindelijk gaat bekleden als hij ouder is. Daar hoeft de groeibriljant zich volgens hem nu nog geen zorgen over te maken.

Reyna was een centrale middenvelder op het WK Onder-17, al werd hij ook als linksmidden opgesteld en kreeg hij later zelfs de kans om als vleugelaanvaller naar binnen te trekken richting de goal.

Wicky ziet bovendien nog meer opties voor zijn pupil, in wie hij geen 'echte spits' ziet. Wel kan Reyna volgens hem renderen als valse negen of als nummer 10 en zelfs als 8, waarmee hij in de voetsporen van zijn vader kan treden.

Nu Pulisic naar Chelsea is verkast, is Reyna de aangewezen persoon om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen in de . Weston McKennie (Schalke) en Tyler Adams (Leipzig) zijn er al, maar alleen van Reyna wordt verwacht dat hij de wereldtop kan halen.

"We hebben meerdere spelers die heel bekend zijn in de Verenigde Staten", zei Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke begin dit jaar in gesprek met The Athletic. "Christian is captain van de nationale ploeg. Dat is bekend, maar we hebben nog een heel interessante jonge speler: Giovanni Reyna."

"Hij is een groot, groot talent. Ik denk dat hij de komende vijf tot tien jaar veel voor het Amerikaanse voetbal gaat betekenen", aldus Watzke, die benadrukt dat de jeugdspeler alle tijd krijgt om zich te ontwikkelen.

"Voor hem is het net als met Christian. Er is tijd genoeg en dat heeft hij nodig, maar hij komt er wel. Het is niet makkelijk om een voorspelling te doen over zijn ontwikkeling in twee of drie jaar tijd, maar hij heeft alles in huis."

De volgende stap voor Reyna is nu een doorbraak in het eerste elftal. Hij is in principe lid van de Onder-19 en mag zo nu en dan ruiken aan het grote werk, daar hij in de voorbereiding vier wedstrijden meespeelde, waaronder met een basisplaats tegen .

Op woensdag werd bovendien bekend dat hoofdtrainer Lucien Favre hem heeft opgenomen in de officiële selectie van de , wat aangeeft hoe zeer hij wordt gewaardeerd bij zijn nieuwe club.

Dit jaar wordt hij ook captain van de Verenigde Staten Onder-17, wat mee gaat doen aan het WK. Met trainer Wicky, die nogmaals de term 'game-changer' in de mond neemt om zijn pupil te omschrijven.

Als Reyna het pad blijft volgen dat sinds zijn geboorte voor hem is uitgestippeld, kan hij zomaar echt de volgende Amerikaan zijn die de sport weet te veranderen, net als vader Claudio.