'Gio' overweegt basisplaats voor Kökcü: "Dat zegt wat over je talent"

Orkun Kökcü maakte vorige week zijn Eredivisie-debuut voor Feyenoord in de wedstrijd tegen FC Emmen (1-4) en verzorgde een doelpunt en een assist.

Jens Toornstra is komende zondag, als de Rotterdammers Fortuna Sittard ontvangen, nog steeds niet inzetbaar. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst overweegt de zeventienjarige middenvelder een basisplaats te geven.

"Ik ben er nog niet helemaal uit, maar hij heeft een goed signaal afgegeven vorige week. Er kwam een hoop pers op hem af. Op de training merkte ik geen verschil en dat wil je zien. Dat is heel knap op zijn leeftijd", tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna. Kökcü verving de geblesseerde Toornstra in Emmen, omdat Yassin Ayoub niet fit was. "Daar ben ik heel duidelijk over geweest, volgens mij."



"Uiteindelijk koos ik niet voor niets voor Köckü, vanwege zijn prestaties bij Jong Feyenoord en op de training. En die kans heeft hij gepakt", gaat de oefenmeester verder. "Als je op zo'n leeftijd al zo kunt spelen, dan zegt dat wat over je talent. Dat hebben we ook ingezien en daarom hebben we hem bij het eerste gehaald. Zijn talent is voor mij duidelijk. Het geeft mij een goed gevoel dat hij dat nu ook in de wedstrijden laat zien. Het is een signaal aan de jeugdopleiding. We moeten Kökcü nu helpen om dit niveau vast te houden."



Naast Toornstra zal ook Nicolai Jörgensen zondag ontbreken. Jeremiah St. Juste en Eric Botteghin komen dit kalenderjaar niet meer in actie, terwijl Robin van Persie komende zondag weer inzetbaar is. "Vandaag heeft Robin voor het eerst weer met de groep meegetraind. Als hij eerder klaar was geweest, dan hadden we hem eerder bij de groep gehaald. Donderdag heeft hij op zijn vrije dag individueel getraind. Ik denk dat hij zondag wel inzetbaar is."



Een van de Feyenoorders die dit seizoen in het oog springt, is Tonny Vilhena. De middenvelder werd reeds in verband gebracht met AS Roma en AC Milan. "Ik heb nog niets vernomen van Martin van Geel. Tonny staat er goed op bij de scouts, doet het ook goed bij Oranje. Hij heeft al een aantal keer voor de stap gestaan om te vertrekken. Het is uiteindelijk aan hem."