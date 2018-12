"Gini opereert misschien onder jullie radar, maar ik vind hem buitengewoon"

Georginio Wijnaldum is dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van Liverpool en manager Jürgen Klopp is lyrisch over zijn pupil.

"Hij opereert misschien onder jullie radar, maar ik vind hem een buitengewone speler. Gini heeft een combinatie van kwaliteiten die je nodig hebt. Hij heeft de body om in een één-tegen-één situatie de bal af te schermen en het spel te verplaatsen. Ik weet niet op hoeveel verschillende posities hij heeft gespeeld, maar ik vind hem in een controlerende rol op zijn best. Het is fijn dat Gini op drie posities op het middenveld uit de voeten kan", stelt Klopp in de Liverpool Echo .



"Alle jongens op het middenveld zijn enorm veelzijdig. Hendo (Jordan Henderson, red.) kwam zaterdag als invaller in het veld en is in defensief opzicht belangrijk geweest. Maar Gini is momenteel ook erg goed", vervolgt de Duitse oefenmeester. Mohamed Salah kreeg het tijdens het duel met Arsenal (5-1 zege) aan de stok met Sokratis Papastathopoulos, die de Egyptenaar beschuldigde van een schwalbe in het strafschopgebied. Enkele dagen eerder raakte Salah in opspraak na een vermeende fopduik in de wedstrijd tegen Newcastle United (4-0 zege).



"Een van de weinige dingen die ik volg in de Engelse pers, is Ref Watch van Sky Sports . Daar werd gezegd dat de strafschop tegen Newcastle United terecht was. Als je Mo op dat moment niet aanraakt en hij kan daarna tot een schot komen, weten we allemaal dat het gevaarlijk kan zijn. Tegen Arsenal stond de scheidsrechter er dicht op, hij beslist. Ik denk dat we de afgelopen jaren vaker penalty's niet hebben gehad", besluit Klopp.