Giggs: "Ronaldo zou tot zijn veertigste door kunnen gaan"

De vijfvoudig Champions League-winnaar vertoont nog geen tekenen van slijtage, terwijl hij eerder dit jaar toch alweer 34 kaarsjes mocht uitblazen.

Cristiano kan nog makkelijk tot zijn veertigste kunnen presteren op topniveau, verwacht zijn voormalig ploeggenoot Ryan Giggs, die zelf op die indrukwekkende leeftijd nog speelde voor Manchester United.

Afgelopen zomer werd Ronaldo voor maximaal 112 miljoen euro gekocht door Juventus en de nu 34-jarige Portugees oogt nog net zo fit als hij op zijn twintigste was. Dit seizoen staat hij al op 19 competitietreffers in de Serie A, terwijl hij ook nog hoop heeft om zijn zesde Champions League te winnen.

De cup met de grote oren won hij al eens met Manchester United en bij Real Madrid lukte het zelfs vier keer. Bij Juventus lijkt het dit seizoen moeilijk te worden, maar dan moet men in de achste finales wel een 2-0 uitnederlaag zien weg te poetsen tegen Atlético Madrid.

Giggs constateert dat de Portugees zijn speelstijl door de jaren heen heeft aangepast aan de moderne eisen van het voetbal. De legendarische oud-voetballer uit Wales sprak exclusief met Goal toen de door Heineken gesponsorde UEFA Champions LEague Trophy Tour deze week Johannesburg aandeed in Zuid-Afrika.

"Cristiano was eerst een vleugelspeler die tegenstanders opzocht en tegenwoordig is hij een pure doelpuntenmaker. Hij scoort op alle mogelijke manieren. Kopballen, intikkers, vrije trappen. Echt alles komt voorbij. Hij is dan ook de beste professional met wie ik ooit gespeeld heb. De manier waarop hij voor zichzelf zorgt in de trainingen en buiten het veld. Hoe hij eet... alles. Ik ben dus niet verbaasd dat hij nog steeds in zijn piek zit", aldus de lovende Giggs.

Als ervaringsdeskundige weet de Welshman als geen ander wat vereist is om op latere leeftijd nog te kunnen excelleren op het veld. "Je hebt die honger nodig. Het verlangen en de toewijding om steeds maar weer hard te trainen en voor jezelf te zorgen. Goed eten, geen alcohol, genoeg slapen en genieten van wat je doet. Ronaldo doet dat. Als hij die honger houdt, kan hij volgens mij best tot zijn veertigste door."

Ronaldo was een ploegmaat in het Manchester United van Sir Alex Ferguson, dat in 2008 de Champions League-finale won van Chelsea. Het jaar erop hoopten ze samen dat kunstje te herhalen, maar het Barcelona van Pep Guardiola bleek te sterk, wat Giggs nog altijd betreurt.

"We zouden het eerste team zijn geweest die de Champions League [in de huidige opzet, red.] gewonnen zou hebben, dus dat zou speciaal zijn geweest", aldus Giggs. "Dat was vermoedelijk de meest teleurstellende wedstrijd uit mijn carrière. We speelden niet goed, stonden er niet toen het echt moest. Ik was enorm teleurgesteld."

"Ik had dolgraag nog een Champions League gewonnen. Uiteindelijk heb ik in vier finales gestaan en verloren we er twee van Barcelona, wat waarschijnlijk het beste team is waar ik ooit tegen heb gespeeld... Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique. Echte topspelers in een topteam. Natuurlijk had ik graag nog veel meer gewonnen, maar het is lastig om een hoofdprijs te pakken. Gelukkig is het me wel twee keer gelukt."

Giggs stond in duel met Barcelona tegenover Lionel Messi en hij geeft toe dat hij zich daar onmogelijk op kon voorbereiden. Het enige strijdplan was om er voor te zorgen dat de Argentijnse nummer tien de bal zo min mogelijk zou krijgen. "Ik denk niet dat je een beter strijdplan kunt maken tegen Messi. We probeerden hem niet in het spel voor te laten komen, zodat hij ons geen pijn kon doen, maar dat is natuurlijk erg lastig."

"In die wedstrijd had hij een vrije rol en kon hij overal op het veld zwerven, terwijl Xavi en Iniesta elders op het veld stonden en zij ook afgestopt moesten worden. Dat was ons probleem. Al hun spelers waren goed en alleen Messi stoppen was al lastig genoeg. Hij en Cristiano Ronaldo zijn waarschijnlijk even goed; het hangt er maar net om wat je belangrijker vindt om 'de beste' te kiezen", aldus Giggs.

De bondscoach van Wales komt zelf tot twee verschillen. "Ronaldo heeft een internationale prijs gewonnen en hij liet het zien in Portugal, Engeland, Spanje en nu Italië. Dat is het verschil tussen die twee. Maar dan kijk je weer naar Messi en zie je dat hij dingen doet die niemand anders ooit deed. Hij scoort, geeft assists en ze hebben allebei zo veel gewonnen. Er zit weinig verschil tussen hen."

Giggs proefde zelf voor het eerst van het internationale succes in 1999. Toen won United de Champions League-finale van Bayern München en werden de Mancunians een van de zes teams die er ooit in slaagden om een treble te winnen.

"Toen we in 1999 wonnen, was ik 26 of 27 jaar oud en dan denk je 'oke, die is de eerste van vele finales'. Maar uiteindelijk duurde het negen jaar voor we er weer stonden", aldus Giggs. "Dat was bovendien heel anders omdat het tegen Chelsea was; een team uit de eigen competitie. Ook moest het met strafschoppen worden beslist. Het was een lastige finale in Moskou, maar ik ben blij dat we die strijd tegen een heel goed team hebben geëindigd als winnaars."