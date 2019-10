Giggs prijst Ronaldo: "Hij is veel effectiever geworden"

Cristiano Ronaldo is één van de beste voetballers ooit, maar bij Manchester United kende hij een moeizame beginperiode.

Dat zegt Ryan Giggs in een interview met beIN Sports. Ronaldo werd de duurste tiener in de Engelse voetbalgeschiedenis toen United hem in de zomer van 2003 overnam van Sporting Clube de Portugal. "Maar toen kon je niet zien dat hij één van de grootste doelpuntenmakers ooit zou worden. Echt niet", aldus Giggs.

"In zijn eerste wedstrijd tegen Bolton liet hij het publiek een paar leuke acties zien, maar daarna kwam er een dip. Wanneer moest hij de bal passen en wanneer niet? Te veel dribbels, hier en daar een schwalbe... Het was een lastige start voor hem bij United", gaat Giggs verder.

Enkele jaren later werd de Portugees echter de grote ster van de club. "Op een bepaald moment klikte het gewoon en was het gewoon een kwestie van de bal bij Ronaldo zien te krijgen. Zelfs in een elftal met Wayne Rooney, Carlos Tevez en Paul Scholes was hij degene die het verschil kon maken."

Volgens Giggs is zijn oud-teamgenoot uitgegroeid tot een wereldster, omdat hij zijn spel heeft veranderd. "Van een buitenspeler die met al zijn trucs soms de spits frustreerde, is hij daarna veel effectiever geworden. Een paar jaar terug keek ik de -finale tussen en en toen had ik hem al een tijdje niet live gezien. Hij is zelden betrokken bij de opbouw van een aanval, maar als de bal in de buurt van de zestien komt, komt hij echt tot leven."

"Dan eist hij de bal op en kan hij scoren met rechts, links, zijn hoofd, met een intikker, strafschop of vrije trap. Als je dat zo vaak kan doen als hij, hoor je absoluut bij één van de beste spelers ooit."