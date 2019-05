Giggs prijst Manchester City en drietal in het bijzonder

Ryan Giggs is vol lof over de ploeg van Manchester City, die afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij kampioen van Engeland is geworden.

Het elftal van Pep Guardiola pakte de titel met 98 punten en vorig seizoen waren dat er zelfs honderd. Volgens Giggs heeft City één van de beste teams ooit in de Premier League. "In mijn ogen hebben ze drie spelers die in iedere ploeg, in ieder tijdperk, een basisplek zouden hebben; David Silva, Vincent Kompany en Sergio Agüero. En je zou Kevin De Bruyne ook kunnen overwegen."



Kompany maakte in de voorlaatste speelronde met een prachtig afstandsschot de winnende goal tegen , terwijl Agüero in competitieverband 21 keer trefzeker was. In gesprek met de officiële kanalen van de Premier League benadrukt Giggs echter wel dat veel spelers al op leeftijd zijn.



"Ze zijn misschien nog niet zo goed als een aantal United-teams die de wonnen, in 1999 en 2008. Maar als ze kampioen blijven worden en ook een keer de Champions League veroveren, dan horen ze echt bij de grootste elftallen ooit." strandde dit seizoen in het miljoenenbal in de kwartfinales tegen .