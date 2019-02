Giggs prijst 'leraar' Van Gaal: "Voor mij was Louis geweldig"

Ryan Giggs vindt dat de clubleiding Ole Gunnar Solskjaer definitief moet aanstellen als manager van Manchester United.

De Noorse coach is na het ontslag van José Mourinho aangesteld als interim-manager bij de Engelse topclub. Onder zijn leiding is de weg naar boven ingeslagen. Giggs hoopt dat zijn voormalig ploeggenoot de komende jaren aan mag blijven als manager, maar is tevens van mening dat de clubleiding geen overhaaste beslissing moet nemen.

Onder leiding van Solskjaer is Manchester United geklommen naar de vierde plaats op de ranglijst. "We hebben te lang lopen aanrommelen", aldus Giggs, die uitlegt waarom hij hoopt dat Solskjaer aan mag blijven. "Het helpt als je iemand hebt die de club kent, die tactisch goed onderlegd is en die de spelers en fans achter zich heeft staan. Het zal niet makkelijk worden, maar veel fans stellen zich nu voor wat hij had kunnen doen met al het geld dat de afgelopen jaren is geïnvesteerd."



In het interview met the Guardianbenadrukt Giggs dat hij hoopt dat Manchester United een weloverwogen besluit neemt over de toekomst van Solskjaer. "Ik zou het rustig aan doen, want je wil de huidige situatie niet doen laten ontsporen. De planning is belangrijker dan de aankondiging. Kijk naar Guardiola. Hij had een jaar de tijd om de spelers voor Manchester City uit te zoeken voordat hij het roer overman. Dus, als Ole het wordt, breng het dan niet naar buiten en start met plannen."



Giggs stond zelf in 2014 in de schoenen van Solskjaer. Na het ontslag van David Moyes werd hij aangesteld als interim-manager. In de zomer die volgde werd Louis van Gaal aangesteld. De Nederlander had gehoopt dat hij opgevolgd zou worden door Giggs. "Je weet hoe Louis is. Hij zei tegen Ed Woodward: 'Ik ben drie jaar jullie manager en dan neemt Ryan het over.' Typisch Louis. Niemand heeft mij verder ooit iets beloofd. Toen ik net gestopt was met voetballen voelde ik me er nog niet klaar voor. Maar na de samenwerking met Louis, was ik er meer dan klaar voor. Ik weet dat het met United niet goed heeft uitgepakt, maar Louis was geweldig voor mij, hij is een leraar."