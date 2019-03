Giggs: "Ik hoop dat Solskjaer aan mag blijven bij Manchester United"

De tweevoudig winnaar van de Champions League heeft zijn bewondering uitgesproken voor het werk van zijn voormalig ploegmaat Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer nam het stokje bij Manchester United in december over van José Mourinho en volgens Ryan Giggs heeft hij daarna uitstekend werk verricht. Als interim-trainer leidde hij de club terug naar de vierde plaats in de Premier League. Die geeft aan het einde van het seizoen recht op een ticket voor de Champions League van volgend seizoen, terwijl men in de huidige editie woensdag nog stuntte door PSG in eigen huis uit te schakelen na een eerdere 0-2 nederlaag op Old Trafford.

"Hij doet het geweldig", begint Giggs zijn verhaal in gesprek met Goal. De voormalig middenvelder is in Johannesburg waar hij op uitnodiging van Heineken aanwezig is bij de UEFA Champions League Trophy Tour. "Niemand durfde zelfs maar te dromen van zijn resultaten die hij haalt sinds hij het roer overnam. Alleen tegen PSG verloor hij een duel en dat kan gebeuren. Tot nu toe coachte hij al tegen Liverpool, Chelsea, Tottenham en Arsenal en hij bleef steeds ongeslagen. Het is ongelooflijk wat hij in korte tijd heeft bereikt."

Solskjaer heeft ermee afgedwongen dat hij de favoriet is als United's vice-voorzitter Ed Woodward een beslissing moet maken over de definitieve opvolging van Mourinho. Tot nu toe is de Noor nog slechts interim-trainer, maar Giggs hoopt en verwacht dat zijn contract snel wordt omgezet in een vaste aanstelling. "Bij Manchester United moet je constant goed zijn en dat is niet makkelijk. Hij beleeft een geweldige start en als hij - zoals ik hoop - mag blijven, moet hij zo doorgaan in de Premier League en de andere competities."

De zege op PSG zag niemand meer aankomen nadat de Franse kampioen in Manchester met 0-2 had gewonnen. United miste in de return bovendien tien selectiespelers, waaronder de geschorste sterspeler Paul Pogba.

Een jaar geleden ging de ploeg er nog op treurige wijze uit tegen Sevilla, maar nu hebben Solskjaer en zijn assistent Mike Phelan de over-mijn-lijk-mentaliteit teruggebracht die de club eigen had gemaakt onder Sir Alex Ferguson.

"We waren de laatste 25 jaar gewend geraakt aan overwinningen en dan ook nog eens op een manier waarmee de stijl van Manchester United bekend is geworden. Met opwindend voetbal en met jonge spelers die ondersteund werden door ervaren spelers met grote namen", doceert Giggs. "Solskjaer wint nu ook op die manier en krijgt het publiek op de banken. Iedereen is dus blij op het moment, voor zo langh et mag duren."

Solskjaer had het voordeel dat hij direct na Mourinho mocht instappen en zijn tijdperk bij de club kwam ten einde met een serie teleurstellende resultaten en het voetbal was niet om aan te zien. Het eerste wat de Noor dus deed was zorgen dat het voetbal weer leuk werd voor de spelers en de fans. "Als speler heb je er geen lol in als je zo voetbalt en niet wint", beaamt Giggs. "Als je er plezier in hebt, probeer je dingen en dat is waarom Pogba, Martial, Rashford en al die anderen zich nu zo uiten. Ik denk dat Ole daar een grote rol in heeft gehad."

Giggs was in 2014 zelf ook even interim-trainer van Manchester United nadat David Moyes vier wedstrijden voor het einde van het seizoen werd ontslagen. "Ik had maar vier wedstrijden, dus het was iets anders. Ik was bovendien ook nog speler en trainer tegelijk. Na mijn eerste duel in die rol werd Louis van Gaal al aangekondigd voor het volgende seizoen, dus ik wist dat is sowieso niet zou mogen blijven. Ole krijgt langer de tijd en hij heeft natuurlijk ook al wat langer trainer dan ik toen was. Ik hoop dat hij mag blijven."