Gigantische miljoenenbonus lonkt voor Ajax na overwinning op Lille

Ajax is opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen in de Champions League.

Na twee overtuigende overwinningen op OSC en (tweemaal 0-3) volgden een nederlaag en gelijkspel tegen . Woensdagavond werd een grote stap in de richting van overwintering in het toernooi gezet door de 0-2 overwinning in Lille. doet niet alleen goede zaken op sportief gebied, want het succes in het miljardenbal legt de club ook financieel geen windeieren. Net als de vorige jaargang stromen ook nu de miljoenen weer binnen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax verdiende vorig seizoen ruim negentig miljoen euro in de . Ook dit seizoen zijn het weer mooie tijden voor de financieel directeur van de Nederlandse topclub. De Amsterdammers zijn nog ver verwijderd van de verdiensten van vorig seizoen, maar de bedragen die zijn verdiend en lonken zijn vergelijkbaar. Door de overwinning op Lille komt Ajax op tien punten uit vijf wedstrijden en is kwalificatie voor de achtste finales binnen handbereik. Een gelijkspel tegen Valencia volstaat voor een plek bij de laatste zestien van Europa.

Alle zestien clubs die zich kwalificeren voor de volgende ronde ontvangen vanuit de UEFA een bonus van liefst 9,5 miljoen euro . Dat bedrag komt bovenop andere premies die de Europese voetbalbond uitdeelt. De 32 clubs die zich kwalificeerden voor de Champions League ontvingen een startpremie van 15,25 miljoen euro . Daar bleef het niet bij, want sinds vorig seizoen keert de UEFA ook een bonus uit aan alle deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar.

De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer één ontvangt 35,46 miljoen euro. Ajax is terug te vinden op de negentiende plaats op de ranglijst, maar omdat meerdere clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League ( , , , en ) schuift Ajax door naar de veertiende plaats. Deze plaats levert Ajax 21 miljoen euro op.

Een overwinning in de groepsfase van de Champions League is goed voor een bonus van 2,7 miljoen euro , terwijl een gelijkspel 900.000 euro oplevert. Ajax staat na vijf wedstrijden op tien punten en dus 9 miljoen euro . Met nog een groepswedstrijd voor de boeg kan dit bedrag nog verder oplopen.

Ajax bracht onlangs de jaarcijfers naar buiten en daaruit bleek dat de club vorig seizoen 17,3 miljoen euro had verdiend aan recettes vanuit Europese wedstrijden. Inclusief de voorrondes van de Champions League speelde Ajax negen keer in een uitverkocht huis, wat betekent dat de club per Europese thuiswedstrijd ongeveer 1,93 miljoen euro verdient. De ploeg van Ten Hag speelt dit seizoen alle Europese wedstrijden, inclusief de voorrondes tegen PAOK Saloniki en APOEL Nicosia, in een uitverkocht huis. Met de thuiswedstrijd tegen Valencia in december meegerekend levert de club dat 9,65 miljoen euro op.

Tot slot verdient Ajax in de Champions League vanuit de tv-geldenpot. Omdat Ajax als enige Nederlandse club de Champions League haalde, hoeven de inkomsten uit de tv-geldenpot niet gedeeld te worden met andere Nederlandse clubs. Vorig seizoen was dat wel het geval toen ook in de Champions League speelde. In deze pot zit in totaal 292 miljoen euro, dat verdeeld wordt per land. Geschat wordt dat het Nederlandse deel Ajax ongeveer 6 miljoen euro oplevert.

Mocht Ajax zich daadwerkelijk kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League, dan stijgen de inkomsten naar boven de zeventig miljoen euro. Het is de vraag hoeveel de club van dat bedrag daadwerkelijk overhoudt. Mogelijk ontvangen spelers bijvoorbeeld bonussen bij succes in het miljardenbal. Uit de jaarcijfers bleek verder dat de wedstrijdkosten door het succes in Europa gestegen waren van 10,1 miljoen euro naar 21,8 miljoen euro. Op de iets langere termijn kan het succes in de Champions League Ajax nog meer geld opleveren, want door goede prestaties in Europa worden de spelers uit de selectie van Ten Hag meer waard. Dit kan de transferopbrengsten in de zomer ten goede komen.

Verschil met

Ajax liep op financieel gebied vorig seizoen al ver weg van andere clubs uit de . Alleen PSV kon enigszins bijbenen, maar ook de Eindhovenaren zien de concurrent verder weglopen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de Champions League. De Europa League levert ook geld op, maar is lang niet zo lucratief als de Champions League. , en PSV ontvingen een startpremie van 2,92 miljoen euro . Een overwinning in de groepsfase van de Europa League levert 570.000 euro op. Een gelijkspel is goed voor 190.000 euro .

Clubs die zich als groepswinnaar plaatsen voor de knock-outfase verdienen 1 miljoen euro . De overige clubs die zich plaatsen voor de volgende ronde ontvangen 500.000 euro . De prestatiebonussen lopen dieper in het toernooi verder op. De clubs die zich plaatsen voor de achtste finales verdienen 1,1 miljoen euro . Een plek in de kwartfinale is goed voor nog eens 1,5 miljoen euro , terwijl de halve finalisten 2,4 miljoen euro ontvangen. Beide finalisten zijn verzekerd van 4,5 miljoen euro en de winnaar vangt nog eens 4 miljoen euro .