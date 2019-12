'Giftige situatie' door WhatsApp-groepen: "En je kunt ook niet infiltreren"

Alan Pardew constateert een zorgwekkende ontwikkeling in de Premier League.

De clubloze manager, laatstelijk werkzaam bij West Bromwich Albion, is namelijk van mening dat WhatsApp-groepen, speciaal bedoeld voor spelers, een negatieve invloed hebben op de sfeer in de kleedkamer. Pardew, ex-manager van onder meer en , spreekt zelfs van een 'giftige situatie'.

"Spelers verlaten tegenwoordig niet meer het trainingscomplex na een training, ze gaan op WhatsApp verder en verspreiden daarmee het gif door de spelersgroep, want andere mensen worden er ook bij betrokken", stelt Pardew in de podcast A Pint with Eamonn and The Gaffers.

"Er hangt daardoor opeens een vreemde sfeer op het trainingscomplex, met het risico dat jij als manager een heel andere voorstelling van zaken hebt dan de spelers."

"En het is allemaal ook niet te controleren, zo is het ook", vervolgt Pardew zijn relaas. "En er is gewoon geen mogelijkheid om te infiltreren in de WhatsApp-groep. Dat wil je als manager ook eigenlijk niet, want dan vraag je volgens mij alleen maar om meer problemen."

Pardew denkt dat de verhoudingen in het voetbal behoorlijk veranderd zijn. "De geroutineerde spelers en de spelers die gif verspreiden hebben het tegenwoordig voor het zeggen in de kleedkamer."

Pardew, sinds zijn ontslag bij WBA in april 2018 zonder werkgever, denkt daarnaast dat managers heden ten dage niet zomaar dure aankopen aan de kant kunnen schuiven. Volgens hem was Sir Alex Ferguson in zijn tijd bij de laatste manager die totale controle had.

"Dat kunnen veel managers zich niet veroorloven, want deze spelers staan gewoon onder contract en zijn vaak belangrijk voor de club. Topaankopen kunnen daarom niet zomaar geïsoleerd worden. We moeten als managers dus flexibel zijn in het omgaan met dergelijke spelers."