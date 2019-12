Gianluca Di Marzio: Salaris van negen miljoen euro lonkt voor Ibrahimovic

De toekomst van Zlatan Ibrahimovic is nog altijd ongewis. De Zweedse topschutter vertrekt bij LA Galaxy en heeft de aanbiedingen voor het uitzoeken.

Volgens de gerenommeerde Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio schermt de 38-jarige spits met een concreet contractvoorstel van zijn voormalige club .

Ibrahimovic kan bij i Rossoneri, waar hij in het verleden twee succesvolle seizoenen kende, een contract voor een half jaar tekenen ter waarde van drie miljoen euro, zo meldt de transferspecialist van Sky Italia . In de aangeboden verbintenis zit een optie voor nog een jaar, waarin de flamboyante aanvaller nog eens zes miljoen euro kan opstrijken.

Er ligt nog verre van een akkoord, want Ibrahimovic wil naar verluidt een hoger salaris en eist bovendien dat hij gegarandeerd achttien maanden vast komt te liggen. Er zijn meer opties in de voor de 116-voudig international, want ook zit volgens Di Marzio op het vinkentouw.

Het dagblad Il Mattino schreef eerder al dat Ibra een contractvoorstel van acht miljoen euro per jaar kan verwachten, indien Napoli zich verzekert van overwintering in de .

Ook , dat al langere tijd nadrukkelijk aan Ibrahimovic wordt gelinkt, heeft de strijd om de handtekening van de Scandinaviër nog niet opgegeven. De club van spelers Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerry Schouten hoopt dat de goede relatie van trainer Sinisa Mihajlovic met Ibrahimovic hem over de streep zal trekken om daar te tekenen.