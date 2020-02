Gewisselde Vertonghen gaat viraal: "Ik begrijp zijn verdriet, dat is normaal"

Beelden van de reactie van Jan Vertonghen op zijn wissel in het duel met Southampton (3-2) gingen woensdagavond het internet over.

De 32-jarige verdediger werd al na 54 minuten spelen naar de kant gehaald voor Gedson Fernandes en nam ernstig gedesillusioneerd en geëmotioneerd plaats op de reservebank. José Mourinho kan na afloop van de -wedstrijd begrip opbrengen voor de reactie van Vertonghen.

"Met vijf achterin controleerden we de wedstrijd niet, dus ik moest die wissel doorvoeren. Sommige spelers die dan gewisseld worden reageren slecht, maar Jan reageerde als de professional die hij is. Ik begrijp zijn verdriet, dat is normaal. Hij is altijd respectvol en altijd professioneel."

"Het maakt me niet blij om hem te vervangen. Maar ik deed het voor het team, Jan is blij voor het team", zo tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van Mourinho. De Portugese oefenmeester ontkent dat er sprake was van een blessure.

Meer teams

"Nee, het was mijn beslissing. Het was gewoon een kwestie van wachten op het juiste moment om Dele (Alli, red.) te brengen, want hij was een groot vraagteken", gaat de manager van verder. "Dus ik moest het schaakspel spelen zonder lopers, zonder koningen en zonder koninginnen."

"Het was heel moeilijk, dus ik moest wachten en ik moest een verdediger eruit nemen. Ik besloot om Tanganga en Toby te laten staan, zij zijn toch een beetje sneller, een beetje beter om met de ruimte om te gaan. Ik besloot Jan op te offeren."

"Of ik hem al heb gesproken? Nog niet, maar ik moet dat ook niet, want hij is een intelligente kerel. Hij is zeer professioneel en het is duidelijk dat ik het niet deed om hem te straffen want hij speelde precies hetzelfde als de anderen. Ik wisselde omdat ik moest veranderen en een aanvallende speler moest brengen", besluit Mourinho.

Lees beneden verder

Tottenham wist het duel overigens met 3-2 te winnen en bereikte daarmee de vijfde ronde van de FA Cup, ondanks dat een kwartier voor tijd nog op een 1-2 voorsprong kwam. Door doelpunten van Lucas Moura en Heung-Min Son werd het duel in de stlofase omgedraaid.

Vertonghen is bij Tottenham overigens in het bezit van een aflopend contract. "Zijn trainer vertrouwt hem niet langer als er meer ruimte komt en hij op snelheid kan worden gepakt - de leeftijd laat zijn sporen na", schrijft Het Laatste Nieuws over Vertonghen.

"Zoals de kaarten nu liggen komt er geen bijkomend jaar bij. Mourinho kijkt daarvoor in de richting van de agent van de centrale verdediger. Vertonghen is altijd een perfectionist geweest. Als iets echter niet gaat zoals hij het wil, laat hij het helemaal lopen. Dat zagen we woensdagavond."