'Gewilde Michiel Kramer kan ADO na een halfjaar alweer verlaten'

Michiel Kramer gaat ADO Den Haag mogelijk verlaten.

Omroep West meldt donderdagochtend dat het Spaanse FC Cartagena belangstelling heeft voor de lange spits.

Tegelijkertijd loert de club uit Den Haag op een buitenkansje in aanvallend opzicht, zo klinkt het. Kramer ligt tot de zomer van 2021 vast bij de huidige nummer zestien van de .

ADO is deze maand zeer actief op de transfermarkt. De club van trainer Alan Pardew heeft tot op heden zes nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd: Tudor Baluta, Laurens De Bock, Mick van Buren, George Thomas, Sam Stubbs en Jordan Spence.

Mogelijk komt daar nog een aanvallende versterking bij, zo suggereert Omroep West donderdag. Daarnaast zou Kramer kunnen vertrekken bij ADO. De 31-jarige aanvaller staat sinds een halfjaar onder contract bij de residentieclub, nadat hij sinds januari 2019 actief was bij .

De routinier kwam dit seizoen regelmatig in actie namens ADO, maar mogelijk is er met de komst van Pardew iets veranderd in het perspectief van Kramer. De spits kwam bij de 2-0 zege op afgelopen zondag niet in actie.