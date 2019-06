'Gewilde Martin Ödegaard heeft voorkeur voor binnenlandse transfer'

Real Sociedad geeft niet op in de strijd om de handtekening van Martin Ödegaard, zo weet Marca dinsdag te melden.

Volgens de Spaanse krant heeft de Noorse middenvelder annex aanvaller op dit moment een voorkeur voor een overgang naar de nummer tien in LaLiga van afgelopen seizoen. Ödegaard heeft bij nog een contract tot medio 2021, maar kan onder Zinédine Zidane niet rekenen op een basisplaats en mag derhalve opnieuw tijdelijk van club wisselen.

Sociedad nam onlangs Alexander Isak over van . De Zweedse aanvaller kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor en maakte net als Ödegaard indruk met zijn optredens in de . De Noor deed dat in het shirt van , dat mede dankzij zijn inbreng tot de finale van de play-offs om Europees voetbal reikte. In de eindstrijd waren de Arnhemmers echter niet opgewassen tegen . De van Real gehuurde spelmaker kwam uiteindelijk tot 8 doelpunten en 11 assists in 32 wedstrijden.



Ödegaard werd vrijdag voor de eerste keer in verband gebracht met de Spaanse middenmoter. Een dag eerder leek de nieuwe tijdelijke werkgever van de achttienvoudig international van Noorwegen te worden. Hij was door het Noorse televisiestation TV2 gespot op het vliegveld van Düsseldorf, wat niet ver van Leverkusen is. Bij het elftal van Peter Bosz kan de Scandinaviër rekenen op -voetbal en een zeer aanvallende voetbalfilosofie, waardoor die optie de voorkeur geniet van Real Madrid.



Ook is genoemd als nieuwe club van Ödegaard, die volgens De Telegraaf onlangs heeft gesproken met directeur spelerszaken Marc Overmars. Tot een huurdeal met de Koninklijke is het vooralsnog niet gekomen. Mocht Sociedad daadwerkelijk tot overeenstemming komen met Real, dan wordt volgens Marca de interesse in Andreas Skov Olsen op een laag pitje gezet. De negentienjarige vleugelaanvaller uit Denemarken is door zijn prestaties in het shirt van FC Nordsjaelland onder de aandacht gekomen van de beleidsbepalers van de Spaanse club.