'Gewilde Leonid Slutsky kan bij ontslag bij twee clubs aan het werk'

Leonid Slutsky kan aan de slag in zijn thuisland Rusland.

De trainer van , die momenteel onder druk staat in Arnhem door de tegenvallende resultaten, staat volgens Championnat in de belangstelling van zowel Rubin Kazan als Dinamo Moskou.

De Russische oefenmeester ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast in GelreDome.Rubin Kazan bezet momenteel een teleurstellende veertiende plek in de Russische competitie, terwijl Dinamo Moskou op de zevende stek bivakkeert.

Beide clubs willen graag betere uitslagen neerzetten en mogelijk is een trainerswissel een optie. Roman Sharonov heeft momenteel de leiding bij Rubin Kazan, terwijl de Moskovieten Kirill Novikov als trainer hebben.

Na vier nederlagen op rij is Vitesse naar de vijfde positie in de afgedaald. Er wordt druk gespeculeerd over een ontslag van Slutsky, ook aangezien Vitesse slecht spel vertoont.

Volgens het Algemeen Dagblad zit eigenaar Valeri Oyf in een spagaat. De in Nice wonende Oyf heeft bijna dagelijks contact met Slutsky en een breuk met de coach die hij naar Arnhem haalde zou gezichtsverlies betekenen.