'Gewilde Hakim Ziyech staat al sinds 2015 op verlanglijstje in LaLiga'

Hakim Ziyech staat hoog op het verlanglijstje van Sevilla, zo weet El Desmarque te melden.

Bij los Rojiblancos vreest men echter dat het reeds te laat is om de strijd om de middenvelder van te winnen. Monchi, sportief directeur in Andalusië, houdt de situatie van Ziyech desondanks nog altijd nauwgezet in de gaten.

heeft Ziyech al enkele jaren op de korrel. In 2015 overwoog de huidige nummer vier van LaLiga een bedrag van zes miljoen euro neer te tellen voor de 26-jarige middenvelder, maar van een overstap kwam het destijds niet. Ajax telde een jaar later elf miljoen euro neer om Ziyech over te nemen van en Sevilla is hem sindsdien niet uit het oog verloren. Men realiseert zich in het zuiden van Spanje dat er nu diep in de buidel getast zal moeten worden voor Ziyech.



De vraagprijs van Ajax wordt momenteel geschat op 35 miljoen euro en Sevilla acht zichzelf kansloos ten opzichte van de andere belangstellenden. De Süddeutsche Zeitung wist dinsdagmiddag te melden dat al een tijdje 'intensieve contacten' onderhoudt met Ziyech. Sky Deutschland meldde tegelijkertijd dat ook , en in de markt zijn voor de Marokkaans international.



Het contract van Ziyech bij Ajax loopt nog tot medio 2021, waardoor de onderhandelingspositie van de Amsterdammers vrij sterk is. In een eerder stadium werd de middenvelder ook gelinkt aan onder meer , , en . Dit seizoen speelde Ziyech totaal 42 wedstrijden, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 20 assists.