'Gewilde Eriksen praat met twee grootmachten over transfer'

Christian Eriksen ligt nog maar een jaar vast bij Tottenham Hotspur en de middenvelder is niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen.

De voormalig Ajacied wordt zodoende al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek uit Londen en volgens AS strijden er met en op dit moment twee clubs om zijn handtekening.

Eriksens toekomst lijkt nauw samen te hangen met die van Paul Pogba. De Fransman wordt namelijk nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Real Madrid, dat in Eriksen naar verluidt een goedkoper alternatief ziet. De Koninklijke lijkt al nadrukkelijk bezig met de komst van Donny van de Beek en kan volgens bovengenoemde Spaanse sportkrant ook Eriksen nog halen voor een lager totaalbedrag dan Pogba zou kosten.

Manchester United wenst namelijk 175 miljoen euro te ontvangen voor Pogba, terwijl Van de Beek om en nabij de 50 miljoen moet kosten en Eriksen naar verwachting voor eenzelfde som is op te halen. De Spaanse grootmacht staat al weken met het kamp van de Deen in contact en heeft hem vorige week nog verzekerd dat hij hoog op het lijstje met alternatieven voor Pogba staat. Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer zou de naam van Eriksen op zijn beurt in maart al hebben laten vallen als potentiële versterking en de Noor hoopt de spelmaker nog steeds te kunnen verwelkomen.

The Red Devils hebben volgens bovengenoemde Spaanse sportkrant de afgelopen dagen een tandje bijgeschakeld wat betreft de onderhandelingen met Eriksen, die voor vijf jaar kan gaan tekenen op Old Trafford en ongeveer net zoveel zal gaan verdienen als Pogba. Eriksen zou er inmiddels serieus overwegen om het aanbod van Manchester United accepteren, al geldt Real Madrid nog steeds als zijn ‘droomclub’.

Christian Eriksen speelt sinds de zomer van 2013 voor , de club waarmee hij vorig seizoen de finale van de haalde. De 27-jarige Deense international speelde al 277 officiële wedstrijden voor de Spurs, met 66 goals als resultaat. Zaterdag begint de Londense club de Premier League met een thuiswedstrijd tegen promovendus Aston Villa.