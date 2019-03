Gewilde Carrasco heeft het gezien in China: "Ik zou graag terugkeren"

Yannick Ferreira Carrasco aast op een terugkeer naar Europa.

De Belgische aanvaller ruilde begin 2018 in voor een dienstverband bij het Chinese Dalian Yifang, maar na ruim een jaar heeft de international het wel gezien in het Aziatische land. "Ik zou graag terugkeren naar Europa", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws .

Carrasco, die tot eind 2022 vastligt in China, wilde afgelopen transferperiode al graag van club wisselen, maar zijn werkgever werkte niet mee aan een overgang. "Er waren nochtans een pak ploegen geïnteresseerd. We hebben geprobeerd om een oplossing te vinden, zodat ik kon vertrekken. Maar ik begrijp Dalian Yifang ook. De club wilde dat ik bleef."



De aanvaller kwam in het najaar van 2018 in de problemen toen hij een ploeggenoot op de training een gebroken neus had geslagen. Als gevolg werd zijn paspoort tijdelijk ingetrokken, waardoor hij de interlands tegen IJsland en Zwitserland miste. Carrasco zou momenteel door meerdere clubs worden begeerd, waaronder , en .



"Voor alle duidelijkheid: ik voel me nog steeds goed in China", verzekert de 25-jarige Carrasco, die bij de nationale ploeg van België het momenteel moet doen met een reserverol. "Dat ik dezer dagen mijn basisplek bij de Rode Duivels kwijt ben? In zo'n ploeg kan dat gebeuren. Met die concurrentie zal er altijd een moment zijn dat je niet veel speelt."