Gewilde Aaron Ramsey gaat met vijf topclubs om de tafel

Aaron Ramsey gaat in januari met vijf Europese topclubs om de tafel, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde BBC Sports.

Het contract van de 28-jarige middenvelder met Arsenal loopt volgend jaar zomer ten einde en dus mag hij vanaf 1 januari met geïnteresseerde clubs aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Een langer verblijf bij Arsenal lijkt geen optie. Ramsey wikt en weegt een zomerse transfer maar Bayern München, Internazionale, Juventus, Paris Saint-Germain en Real Madrid, zo klinkt het.

De Welsh international, goed voor 352 duels en 60 treffers in het tenue van the Gunners , zou nog geen beslissing over zijn toekomst hebben genomen. Hij was in onderhandeling met Arsenal over een nieuwe verbintenis voor vier seizoenen, maar de Londense club trok het voorstel uiteindelijk in september om voetbaltechnische en financiële redenen weer in.



Ramsey, die medio 2008 voor 5,5 miljoen euro van Cardiff City overkwam, stond aanvankelijk ook open voor een winters vertrek bij Arsenal, maar de club is van mening dat zijn aanblijven in de komende maanden van meer waarde zal zijn dan een transfersom en besparing van zijn salaris. Met een vermeende vraagprijs van ongeveer 45 miljoen euro laat Arsenal duidelijk blijken in januari geen afscheid van de middenvelder te willen nemen. De club is sowieso niet van zins én financieel bij machte om grote aankopen te realiseren.



Engelse media verwachten dat Arsenal hooguit een of twee spelers op huurbasis zal overnemen en dat geen enkele grote naam zal vertrekken. Met name Denis Suárez van Barcelona wordt als een tijdelijke versterking gezien. Het transferbudget van Arsenal zal in de zomer aanzienlijk verhoogd worden. Het eerder terughalen van Calum Chambers en Reiss Nelson, die verhuurd zijn aan respectievelijk Fulham en TSG Hoffenheim, wordt niet in ogenschouw genomen.