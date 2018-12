'Geweldige speler' loert op Bayern München: "Ook andere clubs zijn in beeld"

Timo Werner lijkt op weg naar Bayern München.

De aanvaller verloor woensdag met RB Leipzig van der Rekordmeister met 1-0, waardoor het gat met de club uit Beieren is opgelopen tot vijf punten. Onlangs meldde BILD dat de 22-jarige spits nog steeds in beeld is bij Bayern. Werner zelf lijkt de stap naar de Duitse topclub te zien zitten.

"Ik heb een mooie tweeënhalf jaar gehad bij Leipzig, dus ze (Bayern München, red.) zijn in beeld voor volgend seizoen", laat Werner na afloop van de wedstrijd weten in gesprek met Sky Deutschland . "Er zijn ook andere clubs in beeld. Als je in de Duitse competitie speelt en in Duitsland wilt blijven, is er eigenlijk maar één club die mogelijk is."



Werner, die dit seizoen reeds tien keer heeft gescoord en twee assists heeft afgeleverd in de Bundesliga, ligt nog tot medio 2020 vast bij Leipzig, waardoor een verlenging van het contract of een transfer komende zomer aanstaande lijkt. Niko Kovac was voor aanvang van de wedstrijd in de Allianz Arena al lyrisch over Werner.



"Timo Werner is een geweldige speler met geweldige vaardigheden", was de trainer van Bayern lovend tegenover Kicker . "Wat er in de winter of zomer gaat gebeuren? Dat onderwerp laten we nog even liggen." De 23-voudig Duits international heeft tot dusver 97 duels gespeeld voor Leipzig, met 54 goals en 20 assists als resultaat.