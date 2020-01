"Geweldige aankoop, maar ik zie niet in waarom hij voor Liverpool zou kiezen"

Timo Werner staat volgens El Desmarque op het punt om bij Liverpool te tekenen.

De aanvaller van zou de Premier League-koploper als favoriete club hebben en in dat kader al een principe-akkoord hebben bereikt met manager Jürgen Klopp. Oud-verdediger Steve Nicol voorziet echter problemen voor Werner, mocht hij daadwerkelijk een contract tekenen op Anfield.

"Deze jongen is op dit moment zonder twijfel een van de beste aanvallers in Europa", vertelt Nicol, met 468 wedstrijden voor achter zijn naam, in gesprek met ESPN. "Hij kan zeker nog een decennium mee als voetballer. Het zou een geweldige aankoop zijn."

Werner heeft naar verluidt een clausule in zijn contract bij Leipzig, waardoor hij aankomende zomer voor een bedrag tussen de dertig en zestig miljoen euro mag vertrekken bij de koploper in de .

Nicol adviseert Klopp echter om een bod op Werner achterwege te laten. "Ik zie echt niet in waarom Werner voor Liverpool zou kiezen, mocht hij wekelijks aan spelen willen toekomen. Dat is het grote probleem dat speelt. Het is een centrale aanvaller en je gaat mij toch niet vertellen dat Roberto Firmino hierdoor op de bank terechtkomt?"

Werner is ondanks zijn jonge leeftijd (23, red.) al een gevestigde naam. "Dat is de reden dat hij niet naar Liverpool komt", aldus Nicol.

Werner is in de afgelopen periode naast Liverpool ook gelinkt aan onder meer , en . Laatstgenoemde club zag er afgelopen zomer vanaf om de trefzekere spits voor het relatief lage bedrag van 25 miljoen euro over te nemen.

Kort daarna tekende Werner een nieuw contract, waardoor de begeerde aanvaller tot medio 2023 vastligt in Leipzig.