"Geweldig voor Manchester United uit te komen, ik wil niet dat het eindigt"

Timoty Fosu-Mensah is bijna volledig hersteld van zijn zware knieblessure, opgelopen tijdens de verhuurperiode bij Fulham afgelopen seizoen.

De rechtsbenige verdediger, tevens inzetbaar als middenvelder, is klaar voor zijn rentree bij . Fosu-Mensah beschikt over een aflopend contract bij the Red Devils, maar een vertrek is wat betreft de drievoudig international van Oranje niet aan de orde.

"Ik hou van deze club", benadrukt de Nederlander in Engelse dienst op de website van Manchester United. "Ik kwam hier op zeer jonge leeftijd en ze hebben hier altijd heel goed voor mij gezorgd. Ik heb hier het vak van profvoetballer mogen leren."

"Het is geweldig om voor deze club te mogen uitkomen en ik wil dan ook niet dat het eindigt. De toekomst ziet er zeer rooskleurig uit, daar ben ik van overtuigd."

Fosu Mensah kwam naast ook op huurbasis uit voor , waar hij samenspeelde met Aaron Wan-Bissaka. De rechtsback maakte afgelopen zomer voor 63 miljoen euro de overstap naar Manchester United en speelt doorgaans als rechtsback.

Een geduchte concurrent dus voor Fosu-Mensah. "Ik maakte zijn debuut bij Palace mee tegen , toen we allebei in de verdeding stonden. Aaron is een goede speler en tevens een goede vriend."

De voormalig jeugdspeler van benadrukt dat manager Ole Gunnar Solskjaer hem op verschillende posities kan gebruiken bij Manchester United. "Ik kan in een viermansverdediging uit de voeten, maar ook op het middenveld."

"Het is boven alles altijd goed om concurrentie te hebben, dat hoort zo in het voetbal. Dit is een van de grootste, zo niet de allergrootste club ter wereld, dus is het logisch dat er concurrentie is."

Manchester United heeft de optie om het contract van Fosu-Mensah aankomende zomer met een jaar te verlengen.