"Geweldig voor Liverpool als hij tweede viool wil spelen achter Mané en Salah"

Jadon Sancho verliet Manchester City twee jaar geleden voor Borussia Dortmund, waar hij is uitgegroeid tot een belangrijke speler.

De jongeling wordt dan ook met enige regelmaat in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waar een van de gegadigden zou zijn. Steve Nicol raadt het Sancho echter af om de overstap te maken naar Old Trafford.

"Hij zou gek zijn als hij nu naar Manchester United gaat. We hebben het over iemand die het nu lastig heeft in een worstelend team ( , red.). Manchester United zal het de komende seizoenen ook moeilijk hebben, dus ik zou daar wegblijven", vertelt de voormalige verdediger van bij ESPN.

Nicol zou Sancho daarentegen wel graag bij zijn oude werkgever zien: "Als ik hem advies zou mogen geven, laat ik het zo zeggen, zou ik hem wel bij Liverpool willen zien spelen. Ik denk dat hij het daar fantastisch zou doen."

"Als hij kan accepteren dat hij tweede viool zou spelen achter Sadio Mané en Mohamed Salah, zou dat fantastisch zijn voor Liverpool. Ze zouden die andere twee dan wat kunnen sparen en afwisselen met die drie aanvallers."

"Maar dat zal hij niet doen, hij zal ergens heengaan waar hij speelt. Ik denk dat Liverpool dus afvalt", is Nicol echter ook realistisch. "Voor geldt, als hij wil spelen, eenzelfde scenario als bij Liverpool. Het zou geweldig voor hem zijn als hij daarheen gaat en hij zou net als bij Liverpool prijzen gaan winnen, maar hij zal daar waarschijnlijk niet zoveel spelen als hij wil. Dus ik denk dat daar ook een streep doorheen kan."