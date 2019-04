'Gevoel van realisme maakt zich meester van zoekend Manchester United'

Manchester United gelooft niet in de komst van Jadon Sancho en Callum Hudson-Odoi, zo meldt de Daily Mail woensdag.

De aanvallers van respectievelijk en zijn de afgelopen weken in verband gebracht met the Red Devils en zouden ook daadwerkelijk op de verlanglijst staan. Een 'groeiend gevoel van realisme' maakt zich echter meester van Old Trafford, zo meldt de krant.

Borussia Dortmund heeft geen intentie om Sancho te verkopen en hetzelfde geldt voor Chelsea met betrekking tot Hudson-Odoi. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke van BVBverzekerde onlangs nog dat het 'zelfs voor de allergrootste clubs' heel moeilijk wordt om Sancho binnen te halen. Zeker vanwege het vertrek van Christian Pulisic naar Chelsea, komende zomer, wil Dortmund geen afscheid nemen van Sancho.



Zelfs als Borussia Dortmund besluit over te gaan tot de verkoop van Sancho, dan wordt zijn komst mogelijk bemoeilijkt doordat de eerste optie heeft op de buitenspeler. Die clausule werd bedongen toen Sancho de jeugdopleiding van the Citizensin 2017 inruilde voor die van Borussia Dortmund. Sancho zou in dat geval een sterke persoonlijke voorkeur moeten hebben voor . De verbintenis van de Engelsman in Duitsland loopt door tot de zomer van 2022.



Een deal met Chelsea voor Hudson-Odoi wordt ook als 'extreem moeilijk' omschreven. The Blueshebben weliswaar minder zekerheid over zijn toekomst, daar het contract van de tweevoudig Engels international afloopt na het volgende seizoen, maar Chelsea wil er veel aan doen om hem voor de club te behouden. Men hoopt Hudson-Odoi ervan te kunnen overtuigen dat hij meer speeltijd zal krijgen. Een transfer naar een competitiegenoot is het laatste wat Chelsea wil, aldus de Daily Mail.



Niettemin blijft trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United op zoek naar versterkingen voor komend seizoen. Nu de oefenmeester een tweejarig contract heeft gekregen, en hij zeker weet dat hij na de zomer nog aan het roer staat op Old Trafford, wil hij zich richten op de komst van een rechtsback, twee middenvelders en een rechtsbuiten. Aaron Wan-Bissaka van wordt genoemd als de mogelijke nieuwe back, terwijl -middenvelder Thomas Partey zou zijn aangeboden bij de club.