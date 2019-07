Gevoel van 'onbehagen' teistert AZ: "Je kunt er nog zo voor waarschuwen"

AZ neemt het komende donderdag op tegen BK Häcken in het kader van de voorrondes van de Europa League.

Volgens De Telegraaf is er 'enig onbehagen' in de ploeg geslopen in aanloop naar de Europese duels, daar de formatie van Arne Slot tegen (2-0 nederlaag) en tijdens het door noodweer gestaakte duel met KV Oostende tegenviel.

Het onbehaaglijke gevoel heeft twee oorzaken, zo schrijft de krant. 'Ten eerste de vroege uitschakeling van afgelopen jaar, toen al in de tweede voorronde van de werd geëlimineerd door de Kazakken van Kairat Almaty. Ten tweede: ook als je beter speelt dan de tegenstander, zoals AZ zaterdag tegen KV Oostende, kun je de bietenbrug opgaan.'



Slot baalt dat AZ tegen KV Oostende via een standaardsituatie een goal tegen kreeg. De trainer verwacht dat de Zweden zich net als KV Oostende massaal op de eigen helft zullen terugtrekken. "Afwachtend, loerend op dat ene kansje", aldus de coach, geciteerd door het dagblad. "Dan krijgen ze een vrij trapje en sturen ze wel ineens veel mensen naar voren. In de volle overtuiging dat er wat te halen valt."



"Je kunt er nog zo voor waarschuwen, vandaag ook nog, maar toch vliegt de bal erin. Daar zullen we ons beter tegen moeten wapenen, want bij Häcken loopt ook een grote spits rond", aldus Slot, die weet dat Häcken al is ingespeeld omdat de competitie in Zweden in volle gang is. "Wij hebben er voor gezorgd dat we voor ons gevoel ook al middenin de competitie zitten. Door veel te trainen, wedstrijden tegen teams van formaat te spelen en de internationals eerder terug te halen."