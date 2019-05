Gestopte Xavi heeft eerste klus als hoofdtrainer te pakken

Xavi gaat aan de slag als hoofdtrainer van Al-Sadd, zo meldt de Qatarese club.

De onlangs gestopte voetballer, die zijn trainersloopbaan begint bij de club waar hij het laatst als speler actief was, hoopt in de luwte ervaring op te kunnen doen in het trainersvak. "De druk ligt hier een stuk lager", legt de voormalig Europees en wereldkampioen uit.



"Ik begin bewust hier, om mezelf te bewijzen en om wat ervaring op te doen", vertelt de 39-jarige Xavi, die zijn voetbalfilosofie als trainer al goed voor ogen heeft. "Je kunt op duizend manieren voetballen, maar de manier waarop het doet heeft me altijd aangestaan. Het is aantrekkelijk voetbal, met een dominante speelwijze en veel balbezit. Mijn filosofie als coach komt voort uit de ideeën die we jarenlang hebben ontwikkeld onder Johan Cruijff en bij La Masía (de trainingsaccommodatie van Barcelona, red.)."



Xavi kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan als oefenmeester. "Ik beschouw het als mijn plicht om het voetbal iets terug te geven", zegt de gestopte middenvelder, die Barcelona in 2015 verruilde voor Al-Sadd uit Qatar. "Wat ik in de afgelopen twee decennia heb bereikt, is een voorrecht geweest. Een onvergetelijke reis, die liefst 21 jaar heeft mogen duren."



Xavi kende zijn succesvolste periode bij Barcelona, waar hij maar liefst zeventien seizoenen in de hoofdmacht speelde. Het jeugdproduct van Barça won in Catalonië tal van prijzen, waaronder vier keer de , acht keer het landskampioenschap en drie keer de . Met het nationale elftal van Spanje, waarvoor hij 133 keer uitkwam, werd Xavi twee keer Europees kampioen en een keer wereldkampioen.