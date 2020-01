Gesprekken tussen PSV en Tottenham over recordtransfer nog 'in volle gang'

De onderhandelingen tussen PSV en Tottenham Hotspur over Steven Bergwijn zijn nog altijd 'in volle gang', zo schrijft De Telegraaf maandagochtend.

De 22-jarige vleugelaanvaller zat zondag niet bij de selectie van de Eindhovenaren voor het duel met (1-1), wat te maken had met een op handen zijnde transfer. In tegenstelling tot wat eerder gemeld werd, zouden beide partijen nu dus nog altijd praten over een ‘recordbedrag’.

Aanvankelijk leek het erop dat inzette op een hoger bedrag dan de door Tottenham geboden dertig miljoen euro. De Telegraaf noemt niet de hoogte van de transfersom, maar stelt wel dat er sprake is van een 'recordbedrag'.

Dat zou betekenen dat the Spurs meer dan 38 miljoen gaan neertellen voor Bergwijn, daar Hirving Lozano (naar ) afgelopen zomer voorlopig de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van PSV is.

De hoogte van de transfersom zou momenteel geen onderwerp van gesprek meer zijn in de onderhandelingen tussen PSV en Tottenham. Beide partijen praten 'puur nog over betalingstermijnen en andere details'.

Fulco van Kooperen, zaakwaarnemer van Bergwijn, heeft vorige week al een gesprek gehad met Tottenham-voorzitter Daniel Levy en manager José Mourinho, waardoor de vleugelaanvaller het gevoel heeft gekregen dat de stap naar Engeland op dit moment een 'ideale' in zijn loopbaan is.

Andersom lijkt PSV een torenhoge transfersom goed te kunnen gebruiken nu plaatsing voor ver weg lijkt. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de frustratie van Bergwijn al langere tijd sluimert.

De vleugelaanvaller zag door de crisis bij PSV zijn plek in de EK-selectie in gevaar komen. De PSV-leiding heeft na de bekeruitschakeling tegen (2-0 nederlaag) een berichtje gekregen van Van Kooperen met de strekking: 'Wij zetten in op een vertrek, nog voor 31 januari'.

De krant schrijft echter dat er voorlopig geen bod ligt waar PSV 'ja' op wil zeggen, terwijl de clubleiding van de Eindhovenaren zich tevens niet wil laten 'piepelen' door Tottenham.